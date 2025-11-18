足球／哈蘭德的第1次世界盃 料強勢領跑射手榜

我的頻道

世界新聞網／輯
曼城25歲前鋒哈蘭德。（新華社）
曼城25歲前鋒哈蘭德。（新華社）

英超曼城25歲前鋒哈蘭德（Erling Haaland）成功帶領挪威隊闖進2026年世界盃，這也是他個人首次世界盃。另根據國際足球資料網站11v11的統計，哈蘭德以驚人的16球高居世界盃資格賽射手榜首位。這位25歲前鋒在僅僅8場歐洲區資格賽中攻入16球。

哈蘭德近期向媒體表示，帶領挪威重返世界盃是他「生涯中最重要的目標」。但他也強調，這次晉級不僅是個人里程碑，更象徵著挪威足球的蛻變。

「我們破解了很多東西，也成為了更好的球員。」他說，「對於我們這樣一個小國來說，能做到這點真的要捏捏自己。我覺得這是某件大事的開始，重要的是享受這一刻。」

隨著挪威拿到2026世界盃門票，哈蘭德將成為球隊的核心，不只是進球者，更是帶領整支球隊與國家的精神象徵。

挪威總人口不到600萬人，而哈蘭德的人氣極高，家鄉布賴恩（Bryne）街頭到處可見他的壁畫，2022年甚至有一座三米高的哈蘭德木像遭竊，傳聞是因為球迷不滿意雕像的長相將其偷走。

哈蘭德的領袖氣場也展現日前挪威與愛沙尼亞的比賽中。他在半場休息時發表激昂演說激勵隊友，下半場球隊隨即突破僵局。賽後，他又因為穿著挪威球衣去買漢堡、替隊友帶回數十份宵夜而再度登上頭條。

蘭德 世界盃 英超

