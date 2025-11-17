我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

足球／挪威大勝義大利 1998年以來首度晉級世界盃

中央社／米蘭16日即時報導
哈蘭德在大雨滂沱下濕滑的聖西羅球場上於短短數秒內梅開二度，為挪威鎖定勝局。（路透）
哈蘭德在大雨滂沱下濕滑的聖西羅球場上於短短數秒內梅開二度，為挪威鎖定勝局。（路透）

挪威16日以4比1大勝義大利，闖進將由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦的2026年國際足總世界盃。這是挪威自1998年以來首次晉級世界盃。

中央社引述法新社報導，哈蘭德（Erling Haaland）在大雨滂沱下濕滑的聖西羅球場（San Siro）上於短短數秒內梅開二度，為挪威鎖定勝局。挪威在2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）歐洲區資格賽I組8戰全勝，以完美的24分積分晉級。

如果義大利要直接取得晉級明年夏天在北美的門票，16日必須淨勝挪威9球或以上。

▲ 影片來源：x平台＠ErlingHaaland（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

哈蘭德父親奧夫英格．哈蘭德（Alf-Inge Haaland）在27年前挪威上一次進軍世界盃時仍是國際球員，那屆賽事最終由席丹（Zinedine Zidane）帶領的法國奪冠。

效力英格蘭足球隊曼城（Manchester City）的哈蘭德本屆資格賽狂轟16球，將成為明年北美賽場上最受關注球星之一。

這位25歲前鋒本季在聯賽和國家隊出賽場均進球超過1球，在這場比賽第78與79分鐘更是毫不留情地把握機會，先為挪威踼進超前分，然後再下一城。

義大利在小組賽最終以積分6分之差落後挪威，將於明年3月參加附加賽。自索爾巴肯（StaleSolbakken）帶兵以來，兩次對陣挪威都遭遇重挫，球隊賽後被還留下的主場球迷以噓聲送出。

曾經贏得4屆世界盃冠軍的義大利已經連兩屆世界盃都無緣晉級，分別在附加賽中敗給瑞典和北馬其頓，後者更是於2021年歐洲國家盃（UEFA EuropeanChampionship）封王後不到一年就爆冷淘汰。

▲ 影片來源：x平台＠TALLYYYYYYYY_（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

世界盃 義大利 蘭德

上一則

MLB／誰能撼動大谷、賈吉MVP霸業？官網點出10位候選人

延伸閱讀

葡萄牙大勝亞美尼亞 晉級2026世界盃

葡萄牙大勝亞美尼亞 晉級2026世界盃
義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決
台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了
會挪威外交大臣 王毅：讚賞挪方一貫堅持一個中國原則

會挪威外交大臣 王毅：讚賞挪方一貫堅持一個中國原則

熱門新聞

加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
佐佐木朗希(左)、羅哈斯(右)。（路透）

MLB／羅哈斯吐槽佐佐木朗希「道奇最爛舞者」：我很抱歉

2025-11-08 20:26
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

2025-11-13 20:56
南韓U22男足（黑衣）一年內遭中國U22男足雙殺。圖為比賽中球員激烈對抗。（取材自鳳凰網體育）

中國U22男足2：0擊敗南韓 韓媒「破防」痛批：恥辱

2025-11-15 21:35
獨行俠球星戴維斯近來受傷勢影響，不常上場。(路透)

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意

2025-11-14 00:40
大谷翔平拿下生涯第四座MVP，日本朝日新聞當天特別派發快報。(美聯社)

MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語

2025-11-15 14:06

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉