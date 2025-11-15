中國U22男足2：0擊敗南韓 韓媒「破防」痛批：恥辱

南韓U22男足（黑衣）一年內遭中國U22男足雙殺。圖為比賽中球員激烈對抗。（取材自鳳凰網體育）

在北京時間11月15日晚結束的熊貓杯第2輪一場焦點戰中，中國U22男足2：0力挫南韓 U22男足，8個月內完成對對手的雙殺。或許是無法接受這一結果，賽後南韓媒體紛紛「破防」。

知名韓媒xportsnews就在輸球第一時間發文，稱本場比賽為前所未有的恥辱。該韓媒以「震驚！南韓U22隊0：2慘敗中國」為標題吐槽道：「拜合拉木一記腳後跟破門幫助中國隊鎖定勝局。這是一場前所未有的恥辱。這是一起令人震驚的事件。南韓足球遭遇了一場難以置信的慘敗。」

知名韓媒xportsnews就在輸球第一時間發文，稱本場比賽為前所未有的恥辱。（取材自鳳凰網體育）

眾所周知，南韓媒體對李瑉成率領的這支U22男足寄予厚望。因為他們不僅將代表南韓參加明年的U23亞洲杯的賽事，他們也是明年9月舉行的亞運會核心骨幹。南韓隊的目標是在亞運會上實現四連冠。

直播吧報導，由李珉成教練率領的南韓U22國家隊在15日於中國成都雙流體育中心舉行的2025熊貓杯第二場比賽中，以0：2的比分不敵中國隊。

三天前，南韓隊在首場比賽中以2：0戰勝了亞洲足球新星烏茲別克。而中國隊則在0：1負於越南 後再次淪為笑柄。

然而，第二場比賽卻截然不同。中國隊展現出了頑強的鬥志，憑藉快速而有條不紊的配合，攻入兩球，最終戰勝南韓隊。這對南韓足球來說無疑是一次恥辱性的打擊。

南韓隊目前戰績為1勝1負，他們將於11月18日下午4時30分與越南隊進行最後一場比賽。

據報導，李珉成率領的南韓隊將在明年1月U-23亞洲杯結束後，備戰9月舉行的愛知：名古屋亞運會，這是該屆亞運會的重頭戲。南韓隊的目標是在亞運會上實現四連冠。

然而，上個月在沙烏地阿拉伯 進行的季前訓練營中，他們與沙烏地阿拉伯進行了兩場友誼賽，均告負，一球未進，丟六球。如今又爆冷負於中國隊，他們很可能在賽季初期就面臨諸多批評。