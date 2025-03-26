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足球／阿根廷4：1大勝巴西 拿下2026世足賽門票

中央社／布宜諾斯艾利斯25日專電
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阿根廷成為南美洲首支拿下世界盃門票的隊伍。（路透）
阿根廷成為南美洲首支拿下世界盃門票的隊伍。（路透）

阿根廷國家足球隊25日在世界盃南美洲區資格賽，以4：1擊敗宿敵巴西，晉級2026年世界盃會內賽，這次僅用13場便成功取得資格，突破過往資格賽平均需踢滿18場紀錄。

這場比賽25日晚於布宜諾斯艾利斯的紀念碑球場（El Monumental）舉行，近十年來首次迎來這場南美經典阿根廷與巴西對決，儘管球星梅西（Lionel Messi）與馬蒂內茲（Lautaro Martínez）缺席，阿根廷隊依然火力全開，在主場球迷熱烈支持下，阿根廷隊開局4分鐘即由外號蜘蛛阿爾瓦雷茲（Julián Álvarez）拿下首分。

隨後在第12分鐘，費南德茲（Enzo Fernández）再下一城，擴大比分差距；上半場第36分鐘，麥克亞力斯特（Alexis Mac Allister）再度破門，讓阿根廷以3比1進入中場休息。

巴西隊在第26分鐘由古尼雅（Matheus Cunha）攻入唯一進球，但整體表現未能與阿根廷抗衡。

下半場第71分鐘，西蒙尼（Giuliano Simeone）攻入個人國家隊首球，為阿根廷確保勝局，最終以4比1大勝巴西，讓阿根廷獲得晉級資格，也成為對陣巴西的一場經典球賽。

阿根廷隊在本屆資格賽確定晉級2026年世界盃會內賽，這將是阿根廷隊第19次參加世界盃，展現強大競爭力。

值得一提的是，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）成為阿根廷歷史上首位帶領球隊連續參加兩屆世界盃的總教練。他在賽後說：「這場勝利屬於整個團隊，因為我們像一個團隊一樣踢球，這也是我們能壓倒巴西的原因。」

2026年世界盃將會是史上第一次由48支球隊參賽，主辦國美國、加拿大和墨西哥作為地主國，自動獲得參賽資格。阿根廷則成為南美洲首支拿下世界盃門票的隊伍，也是第七支確定參賽的國家。

阿根廷 世界盃 巴西

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