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貝克漢退休10年仍狂賺 品牌代言多 1年配股息1.24億

編譯吳孟真／綜合外電
英國足球巨星貝克漢品牌2023年合計配發1.24億美元股息。（路透）
英國足球巨星貝克漢品牌2023年合計配發1.24億美元股息。（路透）

英國足球巨星貝克漢（David Beckham）旗下事業財源廣進，收入主要來自品牌背書、數位內容和新產品的推出。貝克漢品牌2023年合計配發1.24億美元股息，顯示貝克漢雖已自職業運動生涯退休十年，仍持續受到歡迎。

英國金融時報（FT）報導，據2024年12月30日提交的帳目，貝克漢的DRJB控股公司2023年配發2850萬美元普通股息，以及3890萬美元特別股息；2024年第1季再發放最終的5100萬美元普通股息，與560萬美元的特別股息，總計約1.24億美元。

帳目顯示，DRJB控股2023年的稅前獲利由2022年的1620萬美元，翻漲逾兩倍至3620萬美元，同年營收則由一年前的8970萬美元，增加至9120萬美元。

知情人士表示，該年度全數股息，由美國品牌管理行銷公司Authentic Brands集團，以及專門處理貝克漢肖像權的Footwork Productions公司均分，而Authentic Brands股息全數來自特別股，代表貝克漢本人的股息收入約為3600萬美元。

Authentic Brands於2022年收購DRJB控股55%股權，負責貝克漢品牌的全球營運，而DRJB控股公司旗下DB Ventures，持有多數貝克漢品牌的股份，也透過對服飾品牌Boss、時代啤酒（Stella Artois）和派拉蒙（Paramount）等其他公司提供授權，賺取營收。

貝克漢如此高的股息收入，一大原因來自DRJB控股旗下製片公司Studio 99在2023年推出Netflix紀錄片影集「貝克漢」（Beckham）的高人氣。該影集披露貝克漢的足球生涯和家庭生活，不僅是2023年全球串流平台上最受歡迎的節目之一，也為Studio 99迎來1190萬英鎊（約1492萬美元）的營收。

「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）同名時尚和美妝品牌的營運狀況，自2022年來也漸有起色，2023年該品牌銷售成長52%，至8910萬英鎊（約1.1億美元）。

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