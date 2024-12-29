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桌球／樊振東退出世界排名：從未被WTT告知過「退賽要罰款」

世界新聞網／輯
樊振東退出世界排名，震驚球壇。（新華社）
樊振東退出世界排名，震驚球壇。（新華社）

中國乒乓球名將樊振東、陳夢相繼退出世界排名，兩人給出的理由是身體無法支撐WTT（世界桌球職業大聯盟）的強制參賽及罰款需求。對於WTT解釋相關處罰不是新規，樊振東29日再回應，此前從未被官方告知過退賽要罰款。

澎湃新聞報導，WTT官方28日聲明，稱樊振東和陳夢提到的規則並不是最新出台。這些規則的目的是確保頂級選手能夠參加WTT的重要賽事，維護比賽的公正性，並為球員、球迷和所有合作夥伴提供最高質量的賽事。‍

而對不參賽球員的處罰，旨在支持WTT賽歷結構，確保球迷、組織者、賽事合作夥伴和轉播合作夥伴能夠看到世界頂級選手參賽。

對於WTT的解釋，樊振東也在29日再次回應，「處罰不參賽球員的相關內容具體何時首次出現，我不確定，但確定此前從未被官方告知過退賽要罰款。」

「個人猜測是因為今年底以前WTT尚未形成完整賽歷。我本人是上周接到的正式通知，說明年起WTT會嚴格執行最新頒布的處罰規定。本周一收到文件，當天即簽名上交。感謝大家的關心，我深愛乒乓球運動，也衷心祝願國際組織越來越好。」樊振東說。

這場風波也引發了一些乒乓球名將的討論，法國乒乓球運動員西蒙高茨（Simon Gauzy）就在社交媒體上表示，「因為這些規則，我們正在失去這項運動的偶像。你不能忽視這對球員沒有幫助的事實。現在是進行真正改變的時候了。」

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