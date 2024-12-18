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冰球／NHL首位華人球員 賀凱文加盟溫尼伯噴氣機

中新社／多倫多17日電
溫尼伯噴氣機隊宣布與18歲華人冰球運動員賀凱文簽約。（取材自官方X平台）
溫尼伯噴氣機隊宣布與18歲華人冰球運動員賀凱文簽約。（取材自官方X平台）

北美職業冰球聯盟（NHL）溫尼伯噴氣機隊（Winnipeg Jets）12月17日宣布與加拿大多倫多的18歲華人冰球運動員賀凱文（Kevin He）簽訂為期3年的新秀合約。賀凱文由此成為史上首位簽下NHL這一世界頂級職業冰球聯賽合約的中國出生的球員。 

賀凱文2006年4月出生於北京，6歲時隨家人移居加拿大蒙特爾，後移居至多倫多。噴氣機隊官網資料顯示，慣用左手的他目前身高約180公分，體重約82.5公斤。 

賀凱文目前效力於安大略冰球聯盟的尼亞加拉冰狗隊，並在本賽季擔任隊長，司職左邊鋒。

在美國拉斯維加斯舉行的2024年NHL選秀大會第四輪，賀凱文被溫尼伯噴氣機隊選中。該俱樂部的新聞稿稱，其所簽的新秀合同在NHL的平均年薪為97.5萬美元。 

NHL的新聞稿說，被噴氣機隊選中的賀凱文表示，自己夢想成真，這也是他莫大的榮幸。

中國冰球運動員宋安東2015年6月在NHL選秀大會上被紐約島人隊選中，成為該聯盟近百年歷史上第一位被選中的中國球員。不過他未曾與球隊簽訂新秀合約。

NHL 加拿大 華人

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