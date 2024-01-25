綠茵瞭望／靠VAR逆轉勝 皇馬拉警報

打進絕殺球，皇馬卡瓦哈爾（前）興奮脫衣慶祝。（路透）

西甲 龍頭皇馬對上墊底的阿爾梅里亞，賽前預測應該是一場碾壓局，沒想到皇馬開局就落後，靠著三個VAR判決才獲得逆轉勝。這場比賽顯示出皇馬陣容單薄，不趁著冬窗招兵買馬，很有可能一夕翻船。

開局1分鐘，皇馬後衛失誤讓對手輕鬆破門，急著扳回一城的皇馬，踢得像無頭蒼蠅，進攻毫無章法，反而讓對方踢出一記漂亮的「世界波」，陷入0：2落後。

下半場，VAR三次介入都對皇馬有利，影響了比賽結局。首先是皇馬的一次門前爭頂，對方手球，裁判透過VAR判給皇馬一個點球，貝靈漢（Jude Bellingham）主罰命中，皇馬扳回一球士氣大振。

沒想到幾分鐘後，阿爾梅里再次進球，瞬間澆熄了皇馬反攻的氣焰。此時VAR發現，這波進攻前，阿爾梅里亞揮手打臉犯規，取消了這顆進球，讓皇馬死裡逃生。

第67分鐘，皇馬維尼修斯（Vinicius Junior）在禁區爭頂，足球 輕巧地越過守門員頭頂進門，但他究竟是用肩膀還手臂觸球，讓裁判再次看VAR，最終判定是肩膀觸球，進球有效，皇馬堅難地扳成平手。

此後，皇馬發動一波又一波的攻擊，但球就是不進網，懸念一直延續到比賽倒數三分鐘，皇馬才奇蹟似地進球，完成大逆轉。

皇馬這麼狼狽的原因，首先是主教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）賽前布陣太草率。此前皇馬經歷了「魔鬼賽程」，11天內打了4場比賽，其中一場對巴薩、兩場對馬競還打到加時賽，所以主力球員疲憊不勘。

而安帥低估了球員的疲憊程度，沒有進行輪換，導致許多球員場上狀態非常差。

其次，皇馬的後防線傷病連連，球隊又不趁冬窗買人，逼得兩名中後衛必須打滿每一場球，狀態難免有起伏。

皇馬本賽季形勢大好，西甲位居領先，歐冠也順利晉級16球，加上歐洲各強隊今年並沒有特別強，確實是大有可為。但皇馬傷兵滿營，尤其是中鋒、中後衛最缺人，球團高層如果因為想省錢，或者「只買最好的」心態作祟，錯過補強的機會。最後可能像2014-15年賽季，球隊賽季初一度寫下21連勝紀錄；沒想到，後半賽季的傷病潮導致戰績崩盤，賽季末「四大皆空」，安帥也因此下台。