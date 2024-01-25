我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

綠茵瞭望／靠VAR逆轉勝 皇馬拉警報

易起民
打進絕殺球，皇馬卡瓦哈爾（前）興奮脫衣慶祝。（路透）
打進絕殺球，皇馬卡瓦哈爾（前）興奮脫衣慶祝。（路透）

西甲龍頭皇馬對上墊底的阿爾梅里亞，賽前預測應該是一場碾壓局，沒想到皇馬開局就落後，靠著三個VAR判決才獲得逆轉勝。這場比賽顯示出皇馬陣容單薄，不趁著冬窗招兵買馬，很有可能一夕翻船。

開局1分鐘，皇馬後衛失誤讓對手輕鬆破門，急著扳回一城的皇馬，踢得像無頭蒼蠅，進攻毫無章法，反而讓對方踢出一記漂亮的「世界波」，陷入0：2落後。

下半場，VAR三次介入都對皇馬有利，影響了比賽結局。首先是皇馬的一次門前爭頂，對方手球，裁判透過VAR判給皇馬一個點球，貝靈漢（Jude Bellingham）主罰命中，皇馬扳回一球士氣大振。

沒想到幾分鐘後，阿爾梅里再次進球，瞬間澆熄了皇馬反攻的氣焰。此時VAR發現，這波進攻前，阿爾梅里亞揮手打臉犯規，取消了這顆進球，讓皇馬死裡逃生。

第67分鐘，皇馬維尼修斯（Vinicius Junior）在禁區爭頂，足球輕巧地越過守門員頭頂進門，但他究竟是用肩膀還手臂觸球，讓裁判再次看VAR，最終判定是肩膀觸球，進球有效，皇馬堅難地扳成平手。

此後，皇馬發動一波又一波的攻擊，但球就是不進網，懸念一直延續到比賽倒數三分鐘，皇馬才奇蹟似地進球，完成大逆轉。

皇馬這麼狼狽的原因，首先是主教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）賽前布陣太草率。此前皇馬經歷了「魔鬼賽程」，11天內打了4場比賽，其中一場對巴薩、兩場對馬競還打到加時賽，所以主力球員疲憊不勘。

而安帥低估了球員的疲憊程度，沒有進行輪換，導致許多球員場上狀態非常差。

其次，皇馬的後防線傷病連連，球隊又不趁冬窗買人，逼得兩名中後衛必須打滿每一場球，狀態難免有起伏。

皇馬本賽季形勢大好，西甲位居領先，歐冠也順利晉級16球，加上歐洲各強隊今年並沒有特別強，確實是大有可為。但皇馬傷兵滿營，尤其是中鋒、中後衛最缺人，球團高層如果因為想省錢，或者「只買最好的」心態作祟，錯過補強的機會。最後可能像2014-15年賽季，球隊賽季初一度寫下21連勝紀錄；沒想到，後半賽季的傷病潮導致戰績崩盤，賽季末「四大皆空」，安帥也因此下台。

西甲 足球

上一則

場邊人語／四大天王 競技往來

下一則

NBA／約柯奇只差巫師完成29隊大三元 教頭：下次讓他打48分鐘

延伸閱讀

場邊人語／控衛神射 巫師喊撤

場邊人語／控衛神射 巫師喊撤
NBA／柯瑞第4節找回手感 勇士逆轉公牛止敗

NBA／柯瑞第4節找回手感 勇士逆轉公牛止敗
NBA／老鷹墨瑞成熱門交易籌碼 攻下全隊最高29分展示身價

NBA／老鷹墨瑞成熱門交易籌碼 攻下全隊最高29分展示身價
場邊人語／尼克遍訪 致勝良方

場邊人語／尼克遍訪 致勝良方

熱門新聞

1月21日，李娜在比賽中回球。(新華社)

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

2024-01-21 19:27
美國職棒大聯盟2022年起開放使用電子暗號裝置PitchCom（圖），如今30支球隊的每位投手、捕手都在使用。PitchCom共同創辦人漢金斯向中央社記者展示這套技術，首度讓PitchCom講中文及台語。（中央社）

電子暗號裝置改變大聯盟比賽 晶片來自台灣

2024-01-17 17:20
2015年世界冠軍肖恩·巴伯去世。（路透）

撐竿跳／加拿大世界冠軍在德州去世 年僅29歲

2024-01-19 22:18
金州勇士助理教練米洛耶維奇（Dejan Milojevic）在球隊私人晚餐聚會上心臟病發，送醫不治，享年46歲。（美聯社）

球隊聚餐心臟病發 勇士助理教練米洛耶維奇驟逝

2024-01-17 20:13
泰勒絲的戀情，意外刺激NFL球賽收視率。(美聯社)

泰勒絲為NFL帶來女性觀眾 意外拉近父女關係

2024-01-21 03:15
阿爾卡拉斯生涯首度打進澳網16強。(歐新社)

澳網／18歲中國小將第三盤退賽 「小蠻牛」只失2局闖16強

2024-01-20 02:02

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討