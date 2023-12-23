綠茵瞭望／2024年 巴薩能觸底反彈？

巴薩戰績滑落，讓哈維頭痛不已。（路透）

2023年走到尾聲，西甲 豪門巴塞隆納最近正經歷一段艱難時刻，隨然聯賽仍排名第三，但在積分榜上落後榜首皇家 馬德里與吉羅納8分。12月的六場比賽更是只贏下兩場，甚至尷尬地輸給安特衛普和墨西哥美洲。究竟是什麼原因，讓上賽季的西甲冠軍踢得如此掙扎？

巴薩上賽季能拿西甲冠軍，靠得是堅強的防守，38輪比賽只丟20球。但本季他們的防守不再穩健，迄今西甲18場比賽已丟了21球。上季表現不錯的克里斯藤森（Andreas Christensen）、孔德（Jules Kounde）狀態滑落，老將布斯克茨（Sergio Busquets）離開後，後腰仍硬不起來。

如果防守不行，進攻就要加把勁。但巴薩近3個月，連續18場比賽沒有贏超過1球，追平隊史最差紀錄。主將萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）一落千丈，進球效率不如以往。這讓看慣大勝的巴薩球迷很不滿，對主教練哈維（Xavi）多所批評。畢竟，扛著財務壓力連續兩季大手筆引援，球迷期待球隊能有更好的表現。

哈維日前承認，接連輸給皇馬和赫羅納，對球隊來說是非常沉重的打擊。其實，這兩場失利帶來的衝擊，不僅僅是戰績上落後，更在更衣室埋下不安的因子。

在主場不敵皇馬後，中場大將京多安（Gundogan）批評，「我來這裡不是為了輸掉這種比賽的」，他上賽季作為曼城隊長，剛率領球隊拿下三冠王；而輸給赫羅納的比賽更是尷尬，他們被一支踢出「巴薩球風」並表現更出色的俱樂部給擊敗；之後，在歐冠對安特衛普比賽的戰術和人員選擇上，球隊高層的介入，嚴重挑戰了主教練的權威，讓原本就低迷的更衣室氣氛更加緊張。

接下來將進入冬歇期，短暫的修整後，巴薩除了要在西甲急起直追外，新的一年首場關鍵比賽是西班牙超級盃 ，如果巴薩能拿下冠軍，可以激勵全隊士氣，讓後半賽季有更好的動力；其次是歐冠淘汰賽，在連續兩年小組賽出局後，今年巴薩總算又闖進淘汰賽，將對戰那不勒斯，是一個實力相當的對手，精采可期；最後是國王盃，如果聯賽、歐冠都失利，國王盃冠軍將是哈維的救命稻草，確保他下賽季能繼續穩坐帥位。