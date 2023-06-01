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綠茵瞭望／本澤馬若告別皇馬 三贏

易起民
外傳本澤馬（中）將在季末離開皇馬，前往沙烏地阿拉伯踢球。（美聯社）
外傳本澤馬（中）將在季末離開皇馬，前往沙烏地阿拉伯踢球。（美聯社）

西甲賽季收官前夕，皇家馬德里隊長本澤馬（Karim Benzema）傳出可能不續約，將前往沙烏地阿拉伯踢球，雖然感性上讓人不捨，但理性上這不失為一個三贏的局面。

首先，對本澤馬來說。他加盟皇馬十餘年，拿下五座歐冠及大小無數獎盃，上賽季更是獨挑大梁率皇馬拿下歐冠，獲得金球獎的肯定，對榮譽早已無欲無求。

有傳言，沙烏地俱樂部報價2年4億歐元延攬他加盟，並邀請他擔任申辦2030年世界盃的大使。雖然這個金額大到難以置信，但石油土豪出手絕對是讓人難以拒絕的天價。本澤馬已經35歲了，趁著油箱裡還剩最後一點油去中東淘金，真是再合理不過的選擇了。

其次，對沙烏地俱樂部來說。經營球隊的龐大花費，對石油土豪不過是灑灑水。上賽季C羅（Cristiano Ronaldo）的加盟，已經為聯賽增加了不少熱度；下賽季，據傳梅西（Lionel Messi）也將到沙烏地踢球，如果再加入一個本澤馬？讓皇馬、巴薩王牌齊聚一堂，在沙烏地上演「西班牙國家德比」這能吸引到多少目光。

最後，從皇馬的角度來看。今年西甲丟冠、歐冠止步4強、僅拿下一座國王盃的成績，雖難讓人滿意，但勉強可接受。不過，賽程後半，本澤馬在禁區站不住樁，已是肉眼可見的下滑。

但他是銀河艦隊二期的骨幹重臣，又是球隊隊長，居功厥偉，除非自己鬆口，不然很難將他輕易拿下。如今，本澤馬透露想離開，俱樂部正好順水推舟，讓雙方都可以體體面面地告別。

原本不少人就呼籲，應該幫本澤馬找一個替補，讓老馬能調節狀態。如今目標直接升級，從替補改為正牌中鋒，其中呼聲最高的當屬英超熱刺隊的凱恩（Harry Kane）。

凱恩的實力沒話說，但貴為英超三次金靴獎得主，職業生涯至今一座冠軍也沒有，簡直是悲劇。如果能加盟皇馬，凱恩有機會在履歷添加幾筆光彩，打破無冠的遺憾。

只不過，這筆交易還只是媒體的「腦補」，實際上的困難還很多：1. 阿札爾（Eden Hazard）的毒藥合同還沒擺脫，皇馬高層勇氣花大錢押寶「大齡熟男」嗎？2. 凱恩個人的意願還不明朗；3. 熱刺老闆列維（Daniel Levy）非常難纏，皇馬有決心跟他談判嗎？

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