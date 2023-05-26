足球／維尼修斯遭歧視辱罵 皇馬全隊穿20號聲援

小維尼修斯現身球場感謝所有人的支持。（歐新社）

效力於西甲皇家馬德里隊的巴西前鋒維尼修斯（Vinicius Jr.）21日比賽遭對手球迷種族歧視 辱罵後，24日獲得隊友和球迷聲援，所有隊員穿上20號球衣力挺。

皇馬24日主場迎戰與巴列卡諾隊，維尼修斯因膝蓋疼痛沒有出賽，但現身球場。皇馬全隊包括候補隊員，都穿著維尼修斯的20號球衣上場，背對著攝影鏡頭展示他的名字，並為他拍手鼓掌。

看台上也有許多球迷展示支持維尼修斯標語的海報，一邊球門後面敞開一塊巨型橫幅，上面寫著：「我們都是維尼修斯，夠了。」

維尼修斯在球場上感謝所有人的支持後，與皇家馬德里主席佩雷斯（Florentino Perez）一起在看台上觀看比賽。上半場20分鐘全場鼓掌，維尼修斯在看台上站起來，回報所有人對他的支持。

場上兩支球隊聯手展示反對種族主義 運動的標語：「種族主義者，滾出足球 。」

西班牙社會學家、極右翼運動研究學者佛洛（Vicent Flor）指出，上周末比賽瓦倫西亞隊極端球迷組織Yomus針對維尼修斯的種族歧視辱罵，明顯是極右主義和法西斯意識形態。

佛洛表示，需要警察和司法力量來對付種族主義者，種族主義在體育界或社會上沒有立足之地，這個法西斯少數團體需要被趕出足球世界。

Yomus誕生於1980年代，是受到英國極右翼陣營影響的產物，瓦倫西亞和其他西班牙足球隊允許這些團體存在。這些團體宣揚暴力，傳播新納粹、反猶太主義和極右翼的口號，以鼓動球迷，並傳播一個引導年輕人參與政治的平台。

西班牙警察也受到極右翼影響，有助於這些團體的行動，所以佛洛捍衛利用西班牙憲法已經規定的機制，在足球場內外合法打壓這些宣揚種族主義、恐同症和仇恨犯罪的有組織極右翼支持者。

佛洛分析指出，足球場反映了社會上發生的事情，他承認瓦倫西亞隊的形象受到嚴重損害，但不能因維尼修斯事件以一概全，認定該球隊所有球迷都有罪，這是錯誤的想法。

Yomus自成立以來，即因暴力行為和攻擊不相同意識形態的球迷而臭名昭彰，成員通常配戴納粹標誌、紋身。