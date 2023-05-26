我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

足球／維尼修斯遭歧視辱罵 皇馬全隊穿20號聲援

體育新聞組／綜合報導
小維尼修斯現身球場感謝所有人的支持。（歐新社）
小維尼修斯現身球場感謝所有人的支持。（歐新社）

效力於西甲皇家馬德里隊的巴西前鋒維尼修斯（Vinicius Jr.）21日比賽遭對手球迷種族歧視辱罵後，24日獲得隊友和球迷聲援，所有隊員穿上20號球衣力挺。

皇馬24日主場迎戰與巴列卡諾隊，維尼修斯因膝蓋疼痛沒有出賽，但現身球場。皇馬全隊包括候補隊員，都穿著維尼修斯的20號球衣上場，背對著攝影鏡頭展示他的名字，並為他拍手鼓掌。

看台上也有許多球迷展示支持維尼修斯標語的海報，一邊球門後面敞開一塊巨型橫幅，上面寫著：「我們都是維尼修斯，夠了。」

維尼修斯在球場上感謝所有人的支持後，與皇家馬德里主席佩雷斯（Florentino Perez）一起在看台上觀看比賽。上半場20分鐘全場鼓掌，維尼修斯在看台上站起來，回報所有人對他的支持。

場上兩支球隊聯手展示反對種族主義運動的標語：「種族主義者，滾出足球。」

西班牙社會學家、極右翼運動研究學者佛洛（Vicent Flor）指出，上周末比賽瓦倫西亞隊極端球迷組織Yomus針對維尼修斯的種族歧視辱罵，明顯是極右主義和法西斯意識形態。

佛洛表示，需要警察和司法力量來對付種族主義者，種族主義在體育界或社會上沒有立足之地，這個法西斯少數團體需要被趕出足球世界。

Yomus誕生於1980年代，是受到英國極右翼陣營影響的產物，瓦倫西亞和其他西班牙足球隊允許這些團體存在。這些團體宣揚暴力，傳播新納粹、反猶太主義和極右翼的口號，以鼓動球迷，並傳播一個引導年輕人參與政治的平台。

西班牙警察也受到極右翼影響，有助於這些團體的行動，所以佛洛捍衛利用西班牙憲法已經規定的機制，在足球場內外合法打壓這些宣揚種族主義、恐同症和仇恨犯罪的有組織極右翼支持者。

佛洛分析指出，足球場反映了社會上發生的事情，他承認瓦倫西亞隊的形象受到嚴重損害，但不能因維尼修斯事件以一概全，認定該球隊所有球迷都有罪，這是錯誤的想法。

Yomus自成立以來，即因暴力行為和攻擊不相同意識形態的球迷而臭名昭彰，成員通常配戴納粹標誌、紋身。

Yomus在2019年10月9日慶祝瓦倫西亞社區日時暴力攻擊左翼示威抗議者後，被禁止進入梅斯塔利亞足球場。但今年1月以新面貌重新出現，占據球場北區球門後面的看台，並從那裡開始對維尼修斯進行種族歧視辱罵。

皇家馬德里隊前鋒小維尼修斯日前遭對手球迷種族歧視辱罵後，所有隊友24日穿上20號...
皇家馬德里隊前鋒小維尼修斯日前遭對手球迷種族歧視辱罵後，所有隊友24日穿上20號球衣力挺。（歐新社）

足球 種族歧視 種族主義

上一則

綠茵瞭望／西甲放任 種族歧視愈演愈烈

延伸閱讀

林志玲兒抓周過程曝光 AKIRA挑足球「強迫中獎」

林志玲兒抓周過程曝光 AKIRA挑足球「強迫中獎」
皇馬巴西球員遭對手球迷辱罵是猴子 球團提刑事告訴

皇馬巴西球員遭對手球迷辱罵是猴子 球團提刑事告訴
足球／梅西6月訪中 率阿根廷男足在北京參加友誼賽

足球／梅西6月訪中 率阿根廷男足在北京參加友誼賽
東京迪士尼解除「擁抱禁令」 跳跳虎開心抱 小熊維尼好厭世

東京迪士尼解除「擁抱禁令」 跳跳虎開心抱 小熊維尼好厭世

熱門新聞

日本職業摔角選手赤井沙希(右)突宣布退役，讓粉絲相當震驚。圖／取自Twitter@SakiAkai

「摔角界林志玲」突宣布退役 「擂台激鬥照」美如妖精

2023-05-25 12:20
金塊113：111湖人，在西區冠軍賽四勝晉級總冠軍賽。（路透）

NBA／詹姆斯最後一擊「吃鍋」 約柯奇率金塊橫掃湖人首闖總冠軍

2023-05-22 23:22
佛斯特在比賽時遭詹姆斯撞擊。（影片截圖）

NBA／遭詹姆斯撞傷 「最爛裁判」嘴噴血：你一直想這麼做吧

2023-05-21 02:30

NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

2023-05-19 23:46
詹姆斯再度無緣打進總冠軍賽。（美聯社）

NBA／預言湖人被橫掃成真 名嘴：詹姆斯永遠無法奪第5冠

2023-05-23 08:37

MLB／松鼠從外野圍牆「完美落地」洋基球迷反應超浮誇

2023-05-24 08:41

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵