世足賽／電玩預測：阿根廷勝巴西奪冠 梅西圓夢

電玩大廠預測，梅西將迎來生涯首冠。（路透）

電玩大廠「EA Sports」日前用自家遊戲「FIFA 23」模擬預測今年世足賽阿根廷會在決賽擊敗巴西 ，由梅西 （Leo Messi）帶領阿根廷獲得本屆冠軍，而這間公司已連續三屆都預測成功。

梅西（Lionel Messi）賽前就表示此屆卡達將會是最後一屆世界盃 ，但在他生涯中尚未拿過世界盃的冠軍，但在這次「EA Sports」的預測中，梅西會帶領阿根廷會在C組和波蘭一起脫穎而出，最後在決賽擊敗巴西，拿下冠軍。目前阿根廷跟國際足聯排名第一的巴西在世界盃碰頭過。

「EA Sports」過去成功預測2010年西班牙奪冠、2014年德國及2018年法國，連續三屆都成功預測中，雖然這幾個國家都是常勝軍，不足為奇，不過這次的預測還是讓阿根廷有個好兆頭。

此外，這次世足賽前各國也是傷兵不斷，包括衛冕軍法國一口氣缺少兩名重要球員博格巴（Paul Pogba）、坎特（N'Golo Kante），德國維爾納（Timo Werner）、阿根廷洛塞爾索（Giovani Lo Celso）、葡萄牙若塔（Diogo Jota）、英格蘭奇爾維爾（Ben Chilwell）、巴西庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）等人都已確定無緣世足賽。

代表亞洲出賽的南韓、日本同樣難逃傷情，南韓「一哥」孫興慜日前在歐洲冠軍聯賽受傷，造成左眼眼窩骨裂，動完手術仍不確定是否能趕上世足賽。

日本中場大將遠藤航8日比賽中重摔在地，造成重度腦震盪，一度癱倒在球場上，直到上救護車後才恢復意識，仍須觀察後續狀態才能確定是否有機會趕上世足賽。