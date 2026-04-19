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MLB／大谷翔平9局敲安 推進連50場上壘 道奇輸洛磯

記者陳宛晶／即時報導
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大谷翔平推進連續50場上壘。(美聯社)
大谷翔平推進連續50場上壘。(美聯社)

大谷翔平上壘紀錄告急之際，道奇隊18日在第九局、兩出局後為他爭取到多一次挑戰機會，而他爭氣敲出安打，推進連續50場上壘。道奇終場仍以3：4輸給洛磯隊，終止4連勝。

大谷翔平此役在前八局就有兩次上壘，然而都是因為失誤，首打席因一壘手強斯頓（Troy Johnston）失誤上壘，第四打席因捕手妨礙打擊。

洛磯第九局推出瓦尼克（Victor Vodnik）把關1分領先，兩出局後史密斯（Will Smith）代打第九棒，敲出內野安打，給了大谷再一次挑戰機會，而他終於敲出此役首支安打，驚險推進上壘紀錄。

道奇此役是先占上風的一方，首局就由塔克（Kyle Tucker）敲兩分砲先馳得點，第二局魯辛（Dalton Rushing）也敲陽春砲，先發投手希恩（Emmet Sheehan）則是完成5局失2分，道奇以3：2領先進入後段戰。

第六局克萊恩（Will Klein）登板，遭洛磯連3棒敲出安打，強斯頓在一、三壘有人時以二壘打一棒逆轉戰局，道奇反倒以3：4落後，最終就以1分差落敗。

大谷翔平 道奇

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