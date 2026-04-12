MLB／4局已丟近百球、5BB吞敗 佐佐木朗希：就是實力不足

佐佐木朗希吞下本季第2敗。（美聯社）

道奇 隊投手佐佐木朗希 的本季第3場出賽，依舊在與自己的控球作戰，12日面對遊騎兵隊先發4局送出新高的6次三振，但也出現5次保送，朗希賽後表示，追根究底就是實力不足，「現在最重要的就是正視技術問題並改善。」

道奇12日以2：5不敵遊騎兵，無緣完成3連戰橫掃，朗希吞下本季第2敗，勝投尚未開張，他因控球不穩，投4局已用94球，被敲5安打、5保送，控制傷害在僅失2分；大谷翔平 3打數敲出1安打，為首局首打席首球從狄葛隆（Jacob deGrom）手中開轟，早早靠本季第5轟推進連46場上壘，另有2次保送。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）評價此役，認為朗希至少沒讓局面失控；朗希則提到用球數太多、吃局數太少是最不滿意的地方，「3場只投了4、5、4局，吃局數不夠，希望可以減輕牛棚負擔，這是目前的目標。」

投不長的主因，當然在於他的控球迷走，當被問到很少長時間控球如此不穩定，朗希回應：「我覺得就是單純的技術問題，簡單來說，就是實力不足。」

朗希表示，要把問題歸咎於心態或其他因素很容易，但更重要的是去正視技術問題，「無法持續投出讓自己滿意的球，有現在的結果，某方面來說也在自己的預料之內，作為投手，最重要的就是把自己擁有的能力完全發揮出來。」