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MLB／大谷翔平核彈頭開砲加雙安 道奇2連勝遊騎兵

記者陳宛晶／即時報導
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道奇隊球星大谷翔平11日4打數敲出2安打、吞下2K。（美聯社）
道奇隊球星大谷翔平11日4打數敲出2安打、吞下2K。（美聯社）

道奇大谷翔平的本季主場第一轟，首局首打席就開砲，為道奇隊打下氣勢，終場以6：3擊敗遊騎兵隊，在3連戰系列賽先取2勝。

擔任第一棒的大谷翔平4打數敲出2安打、吞下2K，首局球數1好2壞時，面對86.5哩內角滑球出棒，送出右外野全壘打牆外，擊球初速104.5裡、飛行距離390呎，這是他的本季第4轟、主場第1轟，幫助道奇追平，赫南德茲（Teoscar Hernández）隨後補上三分砲，道奇取得4：1領先。

大谷在第二局兩出局時敲安，道奇該局未能延續攻勢，後續在三局下靠2保送、1安打，無人出局攻占滿壘，赫南德茲敲出雙殺打，道奇跑回第5分，而遊騎兵先發投手萊特（Jack Leiter）最終以3.2局失5分收工。

道奇先發投手希恩（Emmet Sheehan）繳出6局失3分優質內容，所受傷害都來自尼莫（Brandon Nimmo），第一局先敲陽春砲，第六局再掃兩分砲。

道奇在8局下靠帕赫斯（Andy Pages）得點圈安打再添分數，9局上推出崔能（Blake Treinen）把關6：3領先，保送席格（Corey Seager），加上一壘手孟西（Ｍax Muncy）的失誤，面臨一出局、一二壘有人危機，面對麥卡臣（Andrew McCutchen）飆K後，道奇換上維西亞（Alex Vesia）面對簡森（Danny Jansen）演出再見三振。

大谷翔平 道奇

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