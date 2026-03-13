我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要訂趁早？美伊戰爭下油價飆升 機票恐漲30%

繼續「斬首」？內唐亞胡：不保證伊朗新最高領袖安全

經典賽／8強戰成生涯最終戰 克蕭將被移出美國隊名單

記者葉姵妤／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為柯蕭在亞利桑納州鹽河球場對戰科羅拉多洛磯隊比賽時投球。（路透）
圖為柯蕭在亞利桑納州鹽河球場對戰科羅拉多洛磯隊比賽時投球。（路透）

美國隊本屆經典賽陣容中，唯一的非現役大聯盟球員、37歲傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在本屆預賽4場比賽都還沒登板紀錄，然而13日8強戰將會是他最後出賽機會，之後就將被移出名單，改由雙城隊右投萊恩（Joe Ryan）入列。

克蕭去年季後宣布結束大聯盟生涯，但球員生涯將在經典賽後才要畫下句點，過去他因保險問題無法參與這項頂級盛會，今年則是如願披上美國隊戰袍，生涯第一次、也將是最後一次以球員身分參與經典賽。

本屆美國隊預賽4場比賽打下3勝1敗，驚險闖進8強，克蕭還沒有機會站上投手丘，僅對上義大利隊一戰出現在牛棚練投。而美國隊在複賽首戰將與加拿大隊交手，這場比賽也預計是克蕭最後登板機會。

美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）宣布，將在8強戰後更換選手，將克蕭移出名單，由先前因背部不適而被放入「預備投手登錄名單」（Designated Pitcher Pool，DPP）的萊恩遞補；如此一來，克蕭也將正式卸下球員身分。

經典賽設有預備投手登錄名單，每隊最多可以列入6名投手，各隊可以列入最多6名投手，預賽結束後最多可以從中更換4名投手，8強後最多可以再換2人。

美國隊逃過在預賽就遭淘汰的窘境，進入8強後從預備投手登錄名單中更換選手，包括史庫柏（Tarik Skubal）、瓦卡（Michael Wacha）和亞伯勒（Ryan Yarbrough）都被移出，由韋斯特（Will Vest）、羅傑斯（Tyler Rogers）和希爾（Tim Hill）自8強起入隊。另外霍梅斯（Clay Holmes）、柏伊德（Matthew Boyd）也都將回到母隊春訓。

世報陪您半世紀

經典賽

上一則

NBA／83分紀錄後阿德巴約對公鹿僅得21分 卻獲得教練、對手聲援

延伸閱讀

棒球經典賽 義9：1淘汰墨西哥 把美國帶進8強

棒球經典賽 義9：1淘汰墨西哥 把美國帶進8強
經典賽／8強對戰出爐 日本、美國、波多黎各連六屆晉級

經典賽／8強對戰出爐 日本、美國、波多黎各連六屆晉級
經典賽／義大利9：1淘汰墨西哥登分組一 把美國帶進8強

經典賽／義大利9：1淘汰墨西哥登分組一 把美國帶進8強
經典賽／美國隊想晉級也要看人臉色 媒體上起數學課

經典賽／美國隊想晉級也要看人臉色 媒體上起數學課

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

2026-03-09 12:58
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
南韓隊在世界棒球經典賽搶下晉級8強門票。特派記者余承翰／攝影

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

2026-03-09 10:16
美國隊對上戰績2勝0敗的義大利隊，出現令外界跌破眼鏡的結局，以6：8吞下本屆賽事首敗，晉級可能出現變數。(路透)

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

2026-03-11 00:51
日本周東佑京三分砲開啟攻勢。 美聯社

經典賽／日本捷克0:0僵持到8局下開張 日9:0全勝晉級

2026-03-10 09:04

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪