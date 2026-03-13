經典賽／8強戰成生涯最終戰 克蕭將被移出美國隊名單

圖為柯蕭在亞利桑納州鹽河球場對戰科羅拉多洛磯隊比賽時投球。（路透）

美國隊本屆經典賽 陣容中，唯一的非現役大聯盟球員、37歲傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在本屆預賽4場比賽都還沒登板紀錄，然而13日8強戰將會是他最後出賽機會，之後就將被移出名單，改由雙城隊右投萊恩（Joe Ryan）入列。

克蕭去年季後宣布結束大聯盟生涯，但球員生涯將在經典賽後才要畫下句點，過去他因保險問題無法參與這項頂級盛會，今年則是如願披上美國隊戰袍，生涯第一次、也將是最後一次以球員身分參與經典賽。

本屆美國隊預賽4場比賽打下3勝1敗，驚險闖進8強，克蕭還沒有機會站上投手丘，僅對上義大利隊一戰出現在牛棚練投。而美國隊在複賽首戰將與加拿大隊交手，這場比賽也預計是克蕭最後登板機會。

美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）宣布，將在8強戰後更換選手，將克蕭移出名單，由先前因背部不適而被放入「預備投手登錄名單」（Designated Pitcher Pool，DPP）的萊恩遞補；如此一來，克蕭也將正式卸下球員身分。

經典賽設有預備投手登錄名單，每隊最多可以列入6名投手，各隊可以列入最多6名投手，預賽結束後最多可以從中更換4名投手，8強後最多可以再換2人。

美國隊逃過在預賽就遭淘汰的窘境，進入8強後從預備投手登錄名單中更換選手，包括史庫柏（Tarik Skubal）、瓦卡（Michael Wacha）和亞伯勒（Ryan Yarbrough）都被移出，由韋斯特（Will Vest）、羅傑斯（Tyler Rogers）和希爾（Tim Hill）自8強起入隊。另外霍梅斯（Clay Holmes）、柏伊德（Matthew Boyd）也都將回到母隊春訓。