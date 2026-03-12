經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷重申「應該不會登板」

我的頻道

記者葉姵妤／綜合報導
大谷翔平。（路透）
日本隊將迎接世界棒球經典賽（WBC）8強戰，全隊12日在邁阿密馬林魚隊主場（LoanDepot Park）進行練習，大谷翔平還在實戰投打練習（Live BP）登板，但這僅是為了今年球季作準備，他也再次重申，本屆賽事基本上不會投球。

日本隊本屆預賽打出4勝0敗晉級，前往邁阿密進行複賽，12日在比賽場地進行練習，而在全隊的練習之前，大谷翔平先登板投Live BP，面對包括森下翔太、坂本誠志郎、若月健矢、中村悠平、小園海斗等日本隊打者，共投59球，只被敲2支安打，送出7次三振，甚至讓隊友打斷2支球棒。

對於12日登板的投球狀況，大谷翔平在12日出席記者會時表示，能在參加比賽的同時也進行自己的調整，「12日無論是投球的量還是品質都不錯，對於迎接球季是很好的準備。」

但被問及是否有機會在經典賽複賽後登板，大谷翔平仍表示：「目前來說應該不會。」他提到，這是自己和道奇球團的約定，「道奇隊願意讓我參與這次比賽，這一方面也是對他們展現出的誠意，因此希望自己能先在打擊方面好好替球隊貢獻。」

大谷翔平同時也保留一些空間，他提到：「因為受傷的狀況是無法預測的，所以我不想把任何事情的可能性說成是0，但以現在的情況來看，應該不會投球。」

大谷翔平指出，自己能夠接受「只打擊不投球」這樣的安排，「我只想做好自己能做的工作，即使我不投球，隊上也有非常優秀的投手，這在東京的預賽時大家有目共睹，我對他們很有信心，也很期待能讓其他國家看到，日本還有很多年輕且優秀的投手。」

