我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鎖喉荷莫茲伊朗水雷揭密 為何成為美海軍二戰後最大剋星？

39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘

日職／下一站加盟火腿隊 林家正：吸收養分回饋家鄉台灣

記者葉姵妤／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本屆世界棒球經典賽中華隊林家正。(特派記者余承翰／東京攝影)
本屆世界棒球經典賽中華隊林家正。(特派記者余承翰／東京攝影)

中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）預賽止步，選手各自回到母隊備戰新球季，捕手林家正則是直接從日本展開職涯的新篇章，今天他人在東京發文，宣告自己已和日職火腿隊簽下合約，將直接投入春訓，「我將持續吸收養分，待我能有機會與能力回饋我的家鄉台灣。」

日職火腿隊今天宣布簽下台灣的經典賽國手林家正，他將穿上38號球衣，成為今年火腿隊的第3名台灣球員，與另兩名經典賽成員古林睿煬、孫易磊當隊友，也是今年在日職發展的第13名台灣球員。

林家正稍早在臉書上發文告知自己的動向，表示將直接投入火腿隊春訓，「能夠獲得火腿隊的青睞，我感到無比興奮與榮幸。」他提到，自己多次來到日本交流、學習、比賽，這次投入日職賽場，相信自己有機會替火腿隊奪得「日本一」貢獻一己之力。

而他在經典賽開打前，他已先和美國獨立聯盟球隊High Point Rockers簽約，對此他表示，火腿隊會進行合約買斷，「先前因專注於經典賽的訓練與準備，未就此多加說明，望請各位見諒。」

林家正也提到，棒球帶他造訪了許多國家，從台灣到美國、加拿大、澳洲，也曾因國際賽前往中國（2023杭州亞運）、及日本（2024年世界12強賽、2026年經典賽），而他的職業生涯從美國開始，下一站將轉往日本。

「棒球帶著我看到了世界，讓我看到世界的廣大，我將持續的吸收養分，待我能有機會與能力回饋我的家鄉台灣。」

世報陪您半世紀

日本 加拿大 經典賽

上一則

經典賽／加拿大7：2擊敗古巴 A組第一晉級8強

延伸閱讀

影／WBC經典賽中華隊返台 台灣隊長陳傑憲壓軸入境

影／WBC經典賽中華隊返台 台灣隊長陳傑憲壓軸入境
經典賽／捷克0比14不敵台灣 捷教練：體會台灣戰日本感受

經典賽／捷克0比14不敵台灣 捷教練：體會台灣戰日本感受
經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」費爾柴德簽名球換回全壘打球

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」費爾柴德簽名球換回全壘打球
經典賽／中華隊沒有退路 總教練曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

經典賽／中華隊沒有退路 總教練曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

2026-03-09 12:58
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
南韓隊在世界棒球經典賽搶下晉級8強門票。特派記者余承翰／攝影

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

2026-03-09 10:16
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29

超人氣

更多 >
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事