我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國瘋養蝦...他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

機場安檢擠爆 這類旅客可付費走快速通道

經典賽／義大利前6局敲3轟 6：0領先墨西哥

記者葉姵妤／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利隊前6局打完就轟出3發全壘打，目前以6：0領先。(美聯社)
義大利隊前6局打完就轟出3發全壘打，目前以6：0領先。(美聯社)

本屆世界棒球經典賽預賽B組最後一場比賽，兩張晉級門票之爭，決定權交到義大利墨西哥手中，勝負也牽動著美國隊的命運。此戰義大利隊前6局打完就轟出3發全壘打，目前以6：0領先。

義大利帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）在2局上率先開砲，從阿薩德（Javier Assad）手中擊出右外野陽春全壘打，替球隊打下第1分。4局上柏蒂（Jon Berti）率先上場，再把阿薩德的球轟上中左外野看台，義大利取得2：0領先。 

第5局義大利持續有攻勢，靠保送和安打攻佔一、三壘，接著採強迫取分戰術先送回三壘上跑者，馬西（Jakob Marsee）補上安打再添2分，義大利擴大領先為5：0。

進入6局上墨西哥換上第三任投手杜阿爾特（Daniel Duarte），帕斯蒂昆諾再敲一發陽春全壘打，單場雙響砲持續追加分數，比數形成6：0。

義大利此戰推出大聯盟明星右投諾拉（Aaron Nola）先發，主投5局用69球，被擊出4支安打，有1次保送，送出5次三振，沒有失分。

此戰義大利與墨西哥隊的比賽，攸關B組的晉級門票，牽動著美國隊的命運，若義大利贏球，將以4連勝取得分組第一，繼2013年後再次挺進8強，美國隊則能以分組第二晉級；若墨西哥隊能逆轉贏球，則要至少贏6分，才能讓美國隊取得晉級門票。

世報陪您半世紀

墨西哥 義大利 經典賽

上一則

經典賽／睽違17年進8強超禮遇 韓國隊抵美警車開道進飯店

延伸閱讀

經典賽／美國隊想晉級也要看人臉色 媒體上起數學課

經典賽／美國隊想晉級也要看人臉色 媒體上起數學課
經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能
經典賽／天皇一家觀戰 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

經典賽／天皇一家觀戰 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

經典賽／延長賽決勝 中華5：4南韓 搶進8強還有希望

經典賽／延長賽決勝 中華5：4南韓 搶進8強還有希望

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

2026-03-09 12:58
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
南韓隊在世界棒球經典賽搶下晉級8強門票。特派記者余承翰／攝影

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

2026-03-09 10:16
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17

超人氣

更多 >
范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
最大程度符合這8項條件 退休不拮据

最大程度符合這8項條件 退休不拮据
Trader Joe's發預告 大小兩款托特包近期將上架

Trader Joe's發預告 大小兩款托特包近期將上架