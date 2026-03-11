經典賽／美國隊想晉級也要看人臉色 媒體上起數學課

我的頻道

記者葉姵妤／綜合報導
美國隊想晉級也陷入要算失分率的可能，媒體在賽後也開始幫球迷上數學課。(美聯社)
美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成大聯盟全明星陣容參戰，卻在預賽丟踢到大鐵板，三連勝後以6：8敗給義大利，吞下隊史對戰首敗，晉級之路也出現變數，美國媒體在賽後也開始幫球迷上數學課，說明「美國要如何晉級？」

美國隊10日面對義大利挨了3發全壘打，一度陷入0：8的難堪劣勢，最後也沒能扭轉戰局，預賽最終戰以輸球收場，戰績3勝1敗；義大利則是取得3勝0敗，11日將與2勝1敗的墨西哥隊交手，有機會形成三隊3勝1敗的局面，就要進一步比較失分率，決定前兩名晉級的隊伍。

如今美國隊想要晉級最簡單的狀況是，若是義大利擊敗墨西哥，預賽B組就會由義大利取得分組第一晉級，美國拿下第2張晉級門票；但如果墨西哥擊敗義大利，三隊戰績相同，就要進一步比較失分率（總失分除以總守備局數），在互相對戰的比賽中，失分率最低的兩隊晉級。

而CBS在美義賽後已經「算完數學」，這個狀況下，要寄望兩隊多得分，如果11日墨義之戰打9局，墨西哥得超過6分，美國隊就確定晉級，如果是低比分的差距，例如墨西哥隊以4：2贏球，美國隊就會遭到淘汰。

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

經典賽／日本捷克0:0僵持到8局下開張 日9:0全勝晉級

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

經典賽／中華隊4戰湧進16萬3943人 日本人簡直無法相信

