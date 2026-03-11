經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

美國隊對上戰績2勝0敗的義大利隊，出現令外界跌破眼鏡的結局，以6：8吞下本屆賽事首敗，晉級可能出現變數。(路透)

美國隊在預賽前三場比賽依序擊敗巴西、英國及墨西哥隊拿下3連勝，今天對上戰績2勝0敗的義大利 隊，出現令外界跌破眼鏡的結局，一度陷入0：8的大幅落後，比賽後段雖靠3轟追分，仍沒能扭轉戰局，終場以6：8吞下本屆賽事首敗，晉級可能出現變數；義大利隊則拿下隊史對美國隊首勝。

此戰美國隊排出麥克連恩（Nolan McLean）先發，2局上2出局後遇上麻煩，99.7英里的直球先被義大利隊提爾（Kyle Teel）敲出陽春砲，接著投出觸身球，再被安東納奇（Sam Antonacci）掃出2分全壘打，義大利隊先取得3：0領先。

第4局美國隊換上第二任投手亞斯布洛（Ryan Yarbrough），面對首名打者就投出保送，再被卡利安諾（Jac Caglianone）轟出右外野2分全壘打，義大利隊用3發全壘打轟下5：0的領先。

6局上義大利隊持續有攻勢，提爾二壘打，卡利安諾獲保送，安東納奇擊出滾地球，美國隊原有機會製造雙殺，不料投手凱勒（Brad Keller）傳二壘發生失誤，義大利再添1分，且二、三壘有人的局面，再靠高飛犧牲打和投手暴投，義大利單局進帳3分，將比數拉開為8：0的大幅領先。

美國隊星光熠熠的全明星打線，今天前5局僅出現2支零星安打，讓比賽呈現令人意外的走向，直到6局下韓德森（Gunnar Henderson）從艾塔維拉（Dan Altavilla）手中掃出中外野陽春全壘打，分數總算開張，但火力沒有延續。

7局下美國隊在攻勢在2出局後展開，高史密特（Paul Goldschmidt）安打、圖蘭（Brice Turang）二壘打，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）一棒轟出外野大牆，用3分砲幫美國隊追分，將差距縮小為4分差。

第8局義大利隊一度再攻占滿壘，但貝德納（David Bednar）連抓2個出局數化解危機。8局下2出局後，史瓦柏（Kyle Schwarber）、史密斯（Will Smith）、安東尼（Roman Anthony）連3棒安打再追回1分，但哈波（Bryce Harper）代打擊出飛球出局，結束美國隊的攻勢。

9局下美國隊最後反攻機會，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）再次開砲，擊出陽春全壘打又追回1分，但義大利後援投手威瑟特（Greg Weissert）即時止血，替球隊守住勝利，賞給美國隊本屆首敗。

義大利隊先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）今天主投4.2局用67球，只讓美國隊擊出2支安打，送出2次三振，沒有失分。

美國隊今天共動用6名投手，連恩投3局，被敲的2安都是全壘打，還有2次保送和4次三振，失3分；亞斯布洛中繼2.1局也挨1轟，失3分（2分自責分）；凱勒投0.2局失2分（非自責分）。

這場美義戰打完，兩隊戰績都形成3勝1敗，明天B組最終戰由2勝1敗的墨西哥隊與義大利隊交手，有機會出現3隊皆為3勝的局勢，將比較比分率決定晉級隊伍。