經典賽／不跟水手隊友握手？羅利親自解釋「這不是什麼大事」

羅利(左)。(美聯社)

美國隊昨天在經典賽 以5：3擊敗墨西哥 隊，預賽三連勝提前取得晉級門票，但比賽中一幕意外衍生出插曲，墨西哥隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在站上打擊區時，試圖向美國隊捕手、也是他在水手隊的隊友羅利（Cal Raleigh）握手，但僅獲得羅利一句「很高興看到你」的冷回應。

賽後阿羅薩雷納接受墨西哥媒體訪問時，對著鏡頭用一連串的髒話來飆罵羅利的行為，是真心憤怒或只是諷刺意味不得而知，但影片已引發諸多討論，連水手隊總教練威爾森（Dan Wilson）都看到這樣的隊友衝突。

羅利今天接受水手隊隨隊記者訪問，親自回應此事，「我討厭這變成一個話題。」他提到：「我真的不覺得這是什麼大事或大新聞，這不應該被拿來炒作，我很喜歡蘭迪，我對他以及墨西哥隊都充滿尊重。」

羅利表示，自己已經有親自和阿羅薩雷納本人聯絡，並跟他聊聊，「顯然地，當我們回到西雅圖 ，我們就是一家人、是兄弟，我會為他做任何事、會做任何能幫球隊贏球的事。」

各自披上國家隊戰袍參與經典賽，身負不同的責任和壓力，羅利說：「我有跟蘭迪聯絡也告訴他，基本上就是『如果你覺得不受尊重，我很抱歉』這類的話，但我們就只是在比賽，我想他如果是我的隊友，而我們正在打季後賽，他也會希望我有同樣的態度，或希望我帶著同樣的能量。」

羅利向媒體解釋自己的行為和立場，他提到：「這就是我怎麼看待這件事的，我和他聯絡了，也把話說清楚了。」

羅利認為，這真的不是什麼大事，但經典賽確實很重要，「我認為這對每個人的國家都很重要，情緒都很高漲，這不只是表演賽，這些比賽非常重要。我對我的隊友和國家有責任，在每一場比賽都全神貫注，盡全力去贏球，就像我說的，我來這裡是為了替我的國家贏下經典賽。」

而看到自己的子弟兵因經典賽出現摩擦，威爾森表示：「這些人之所以是不可思議的運動員，是因為他們的競爭心就是如此強烈，他們就是這樣的人。」威爾森也說，「我們的球隊都非常關心彼此，這正是我們休息室裡的重要元素之一，所以我不預期這會成為任何問題。」