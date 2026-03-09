經典賽／守護者教頭注意到了 費仔有力量、有守備要給更多打席

我的頻道

記者陳宛晶／綜合報導
2026世界棒球經典賽中華隊以14：0大勝捷克隊，拿下本屆賽事首勝，敲出滿貫全壘打的費爾柴德賽後展示開轟球。（特派記者余承翰／東京攝影）
費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

費爾柴德具備5年大聯盟資歷，但走得並不順遂，職棒生涯已經效力過7支球隊，光是去年就待過紅人、勇士、光芒隊，今年以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約加入守護者，正值卡位關頭，仍投入中華隊行列，並不是件容易的事。

守護者陣中的費爾柴德、澳洲狀元郎巴札納（Travis Bazzana）都已經結束經典賽賽程，沃特今天在春訓基地也被問到兩人何時回歸，他表示，「我目前還沒聽到他們何時會回來的消息，他們才剛被淘汰，所以我猜應該還要等一段時間，我是預期應該這個周末就會看到他們回來。」

沃特表示，因為還有時差問題，也要看看兩人身體感覺如何，「我們會確保他們100%準備好再回到陣中。」

沃特坦言，自己並沒有非常關注賽事，但隊上有很多人在看，因此稍微有所了解，也知道兩人都有好幾支關鍵安打，「我們看到了費爾柴德的力量，守備表現也很好，再來就是等他回到隊上，看看這塊拼如要如何放進團隊，在之後的比賽盡量安排給他更多打席。」

