我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

防長赫塞斯：伊朗投降的條件 由川普「設定」

經典賽／費爾柴德向台灣球迷致謝：這段時間感覺就像做夢

特派記者陳宛晶／東京報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
費爾柴德在本屆經典賽敲出巨大的兩轟。（特派記者余承翰／攝影）
費爾柴德在本屆經典賽敲出巨大的兩轟。（特派記者余承翰／攝影）

台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）在本屆經典賽代表中華隊，將自己從「費仔」打成「費神」，完成4場預賽，是否還能攜手繼續下一輪旅程是未知數。費爾柴德透過經紀公司影片表達感謝，也相約「相信我們很快會在台灣相見」，太太漢娜（Hanna Fairchild）在影片中與他並肩而坐，兩人相視後的一抹甜笑，讓球迷透過螢幕也被閃瞎。

中華隊過去5屆不曾啟用外籍戰力，費爾柴德去年春訓期間在接受駐美台灣媒體訪問時，表態希望披上中華隊戰袍，甚至稱中華隊為「我們」，展現對台灣的高度認同，當時就引起台灣球迷熱議，而他也心口一致，儘管是以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約加入守護者隊，正值拚一席之地的關頭，仍在此際投入中華隊行列。

這趟經典賽旅程，帶領費爾柴德首度踏上媽媽的故鄉，旋風式停留台灣不到2天，再跟著球隊一起來到日本，為中華隊貢獻兩發重要的全壘打，首先是面對捷克隊滿壘開砲，成為中華隊攻勢的起爆劑，再於面對南韓隊之戰第8局敲兩分砲，拯救中華隊扭轉2：3落後。

費爾柴德透過影片表達感謝，他向台灣球迷表示，「很感謝大家在WBC期間給予的應援和支持，我真的度過一段很棒的時光，這段時間感覺就像做夢一樣。」他說開心透過這段旅程認識中華隊隊友、教練、後勤團隊，以及給予滿滿支持與愛的台灣球迷，「Go Taiwan！相信我們很快會在台灣相見。」

費爾柴德在抵台當天就告訴中華隊後勤人員，老婆很喜歡歐告，這段期間也明顯可見漢娜對Team Taiwan吉祥物「歐告」確實情有獨鍾，一直把「歐告」帶在身邊，前往東京巨蛋現場為先生、為中華隊加油打氣，她也笑說：「非常感謝有機會和歐告相遇，他是我的最愛。」

有趣的是，費爾柴德清澈、靈動的眼神，讓台灣球迷越看越覺得有幾分神似「歐告」，笑說漢娜本人就擁有「人間歐告」。

世報陪您半世紀

上一則

NBA／詹姆斯又缺陣 唐西奇轟35分輕取尼克

下一則

NBA／希臘怪物本季第30場缺陣 公鹿遭魔術血洗

延伸閱讀

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請
經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽
經典賽／陳傑憲帶傷跑回致勝分 日球迷感動、轉播單位說「Respect」

經典賽／陳傑憲帶傷跑回致勝分 日球迷感動、轉播單位說「Respect」
經典賽／費仔無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

經典賽／費仔無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

熱門新聞

代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整