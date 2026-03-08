經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）（右）敲出陽春全壘打，連兩天開轟。（特派記者余承翰／東京攝影）

中華隊8日靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓 ，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

影片來源：NOWNEWS

費爾柴德7日對捷克之戰轟出滿貫砲，8日8局上轟出兩分砲，長打砲火幫助中華隊首次在經典賽 擊敗南韓，完成預賽階段4場比賽任務。

這位台美混血好手賽後又被大批台灣媒體包圍，分享擊敗南韓的心得，他說：「感覺非常棒，隊友在預賽4戰互相扶持，剛開始輸掉兩場，昨天反擊回來，今天又贏得一場拉鋸戰；這支球隊很有默契，我們為彼此加油，能在短時間內建立這種感情真的很特別，這展現我們有多麼支持彼此，以及球迷有多麼支持我們。」

經典賽連續展現全壘打砲火，8日對決南韓更是重要一擊，費爾柴德表示，揮出全壘打的感覺總是很好，但經典賽這種比賽感覺有點不同，因為要打4場比賽，感覺每一球對於晉級都至關重要，而且又是代表一個國家參賽，感受到球迷完全不同層次的熱情，這真的很特別。

如果下次還有機會代表台灣參賽，費爾柴德是否再度點頭？他用肯定的語氣說：「只要台灣願意徵召我，我很樂意。」

費爾柴德第8局敲出兩分砲。（特派記者余承翰／東京攝影）