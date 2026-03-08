我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

劉美賢談谷愛凌爭議：運動最重要的是熱愛競技

經典賽／費爾柴德讓台灣球迷瘋狂 表態願意再度接受中華隊邀請

特派記者藍宗標／東京報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）（右）敲出陽春全壘打，連兩天開轟。（特派記者余承翰／東京攝影）
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）（右）敲出陽春全壘打，連兩天開轟。（特派記者余承翰／東京攝影）

中華隊8日靠張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）先後開轟，以及10局上江坤宇成功執行強迫取分戰術，終場以5：4擊敗南韓，保住晉級八強機會，費爾柴德連續兩天轟出全壘打，再度成為台灣球迷心目中的大英雄。

影片來源：NOWNEWS

費爾柴德7日對捷克之戰轟出滿貫砲，8日8局上轟出兩分砲，長打砲火幫助中華隊首次在經典賽擊敗南韓，完成預賽階段4場比賽任務。

這位台美混血好手賽後又被大批台灣媒體包圍，分享擊敗南韓的心得，他說：「感覺非常棒，隊友在預賽4戰互相扶持，剛開始輸掉兩場，昨天反擊回來，今天又贏得一場拉鋸戰；這支球隊很有默契，我們為彼此加油，能在短時間內建立這種感情真的很特別，這展現我們有多麼支持彼此，以及球迷有多麼支持我們。」

經典賽連續展現全壘打砲火，8日對決南韓更是重要一擊，費爾柴德表示，揮出全壘打的感覺總是很好，但經典賽這種比賽感覺有點不同，因為要打4場比賽，感覺每一球對於晉級都至關重要，而且又是代表一個國家參賽，感受到球迷完全不同層次的熱情，這真的很特別。

如果下次還有機會代表台灣參賽，費爾柴德是否再度點頭？他用肯定的語氣說：「只要台灣願意徵召我，我很樂意。」

費爾柴德第8局敲出兩分砲。（特派記者余承翰／東京攝影）
費爾柴德第8局敲出兩分砲。（特派記者余承翰／東京攝影）

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊費爾柴德（Stu...
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出陽春全壘打，連兩天開轟。（特派記者余承翰／東京攝影）

世報陪您半世紀

南韓 經典賽

上一則

約克維奇無畏年齡障礙 仍尋求2028奧運衛冕金牌

下一則

場邊人語／活塞作東 心情噗咚

延伸閱讀

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽
經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽
經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機
經典賽／延長賽決勝 中華5：4南韓 搶進8強還有希望

經典賽／延長賽決勝 中華5：4南韓 搶進8強還有希望

熱門新聞

代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言
劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休