我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

川普：沒有我的批准 伊朗下一任領袖「撐不了多久」

經典賽／台韓戰台灣應援震撼東京巨蛋 日網友直呼驚人

中央社東京8日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳傑憲不畏傷 中華隊隊長陳傑憲延長賽帶傷上場代跑，利用隊友觸擊短打撲上三壘後，高興地吼叫。(特派記者余承翰／東京攝影)
陳傑憲不畏傷 中華隊隊長陳傑憲延長賽帶傷上場代跑，利用隊友觸擊短打撲上三壘後，高興地吼叫。(特派記者余承翰／東京攝影)

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今天與韓國隊交手，東京巨蛋內出現大量台灣觀眾，熱烈的應援氣氛震驚不少日本球迷。日本網友討論，「這裡真的是東京巨蛋嗎？」、「不是日本隊比賽卻幾乎滿場」，紛紛直呼「太驚人」。

日媒Full-Count報導，儘管今晚才是日本迎戰澳洲的比賽，即使不是日本隊出賽，東京巨蛋依然湧入大批觀眾。其中，為台灣隊加油的球迷尤為顯眼。比賽過程中，每當出現好球、揮棒或出局時，現場觀眾都爆出巨大的歡呼聲，氣氛相當熱烈。

近年來台灣棒球人氣持續升溫。本屆賽會5日台灣對澳洲的首戰，儘管是在平日中午開打，仍吸引超過4萬名觀眾入場。當時，「台灣的聲援」還一度登上社群媒體X熱門關鍵字。

這次對韓國之戰，同樣有許多台灣球迷到場觀賽，場內應援聲此起彼落。不僅現場觀眾，透過串流平台Netflix觀看轉播的觀眾也對現場氣氛感到驚訝。

社群媒體上出現不少討論聲音。有網友表示「這裡真的是東京巨蛋嗎？」、「不是日本隊比賽卻幾乎滿場」、「台灣的歡呼聲好可怕」、「那是台灣球迷的聲音嗎？太誇張了吧」，也有人形容「韓國彷彿在客場作戰」，指出台灣球迷的應援聲勢太過驚人。

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，球迷興奮地揮舞國旗慶祝...
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，球迷興奮地揮舞國旗慶祝。(特派記者余承翰／東京攝影)

世報陪您半世紀

經典賽 澳洲 日本

上一則

全英羽賽／混雙組合葉宏蔚、詹又蓁奪冠 創第一紀錄

延伸閱讀

經典賽台韓大戰支持哪邊？李多慧大方表態了

經典賽台韓大戰支持哪邊？李多慧大方表態了
經典賽／中華隊擊敗南韓、日本提前晉8強 日網友評：目前最精采一戰

經典賽／中華隊擊敗南韓、日本提前晉8強 日網友評：目前最精采一戰
經典賽／陳傑憲帶傷跑回致勝分 日球迷感動、轉播單位說「Respect」

經典賽／陳傑憲帶傷跑回致勝分 日球迷感動、轉播單位說「Respect」
經典賽／捷克0比14不敵台灣 捷教練：體會台灣戰日本感受

經典賽／捷克0比14不敵台灣 捷教練：體會台灣戰日本感受

熱門新聞

代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29

超人氣

更多 >
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言
婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚
劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席