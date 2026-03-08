經典賽／天皇一家觀戰 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

吉田正尚擊出逆轉2分砲後與隊友慶祝。(路透)

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）前兩戰都拿下勝利，今天與澳洲隊交手之前，已經確定取得8強門票，但此戰在天皇一家觀戰之下，卻意外陷入苦戰，打完6局1分落後，直到7局下靠吉田正尚擊出逆轉2分砲，且守住9局上的緊張局面，終場以4：3勝出，3連勝登上分組第一。

今天這場日澳戰，是日本天皇一家暌違60年到場觀賽，但前兩戰火力凶猛的衛冕軍，今天打線受到壓制。澳洲隊則在6局上由特菲德（Aaron Whitefield）敲出二壘打，接著發動盜壘，還造成捕手傳球失誤，率先攻下全場第1分。

日本隊過去在經典賽對戰澳洲隊沒有輸過，今天前6局一分未得，「大聯盟打線」熄火，僅後段棒次敲出3支零星安打。

開路先鋒大谷翔平前3打席都沒有表現，直到7局上率先上場選到保送上壘，但接著因隊友的滾地球出局，2人出局的局面下，吉田正尚扛出右外野2分全壘打，連續兩場開轟，一棒幫日本超前比數，一吐怨氣。

分數總算開張後，日本隊打線開始回神，8局下連續選到2次保送上壘，代打的佐藤輝明敲出左外野線邊落地的二壘打追加1分，鈴木誠也滿壘時選到保送追加1分，將比分拉開為3分差。

澳洲隊在9局上由霍爾（Alex Hall）從大勢手中敲出右外野陽春砲，連兩屆經典賽砲轟日本隊，2出局後溫格羅夫（Rixon Wingrove）再開砲，將比數形成1分差的緊張局面，但沒能改變戰果。

日本隊先發投手菅野智之，今天先發4局用50球，被敲4支安打，無失分；遞補入隊的左投隅田知一郎中繼3局，被擊出2安，飆出7次三振，失1分非自責分，種市篤暉連2場出賽，投1局面對3名打者飆2K，大勢後援1局挨2轟失2分。

為壓制日本隊的強力打線，澳洲隊先發投手麥唐納（Connor MacDonald）今天先發3局只被敲出1支安打，無失分，之後投手群車輪戰登板，全場投、打都給了日本隊不小的壓力。

日本隊對此戰贏球後拿下3連勝，確定以分組第一之姿前進複賽，C組第二張晉級門票之爭，則要視明天南韓隊、澳洲隊之戰而定。