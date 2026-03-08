經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

我的頻道

特派記者陳宛晶／東京報導
陳傑憲跑回中華隊的致勝分。（特派記者余承翰／攝影）
陳傑憲跑回中華隊的致勝分。（特派記者余承翰／攝影）

中華隊在世界棒球經典賽留下歷史性的一戰，8日歷經延長10局以5：4擊敗南韓隊，陳傑憲說從小看經典賽，知道好像沒贏過南韓隊，自己穿上國家隊球衣後，覺得更有使命、更有責任，「這一場，為我們年輕世代帶來很大的信心。」他也謝謝南韓隊，「謝謝那麼棒的對手，讓我們打出那麼精彩的球賽。」

影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports

隊長陳傑憲因左手食指骨裂缺席兩場，8日在第10局突破僵局以二壘跑者登場，跑回致勝分，這一勝到手後，他也激動落淚。

「拿下勝利後，眼淚是不自覺掉下來。」陳傑憲說，知道球隊處於劣勢，但大家都沒有放棄，「球員沒有放棄，台灣球迷也沒有放棄，真的很感動大家把東京巨蛋變成我們的主場。」

中華隊拿下賽史對南韓隊第一勝，陳傑憲對此表示，「從小看WBC就知道好像沒贏過南韓，長大自己穿上國家隊衣服，我們更有使命、更有責任。」

從2023年經典賽一路征戰一級賽事至今，這一戰寫下歷史，陳傑憲說：「我們很努力、靠實力、也靠運氣打贏韓國，對年輕世代是很大的信心。」陳傑憲表示，南韓隊實力很強、帶給對手很大壓迫，但從現在開始，「下次在國際舞台遇到，我們不會懼怕，我們會有信心，也謝謝那麼棒的對手讓我們打出這麼精彩的比賽。」

中華隊已經完成自己可以掌控的部分，沒讓晉級之路在自己手中斷掉，能否晉級要看其他比賽結果。

陳傑憲說：「很多事情不是我們可以控制，現在命運掌握在別人手中只能靜待，相信老天會給我們一個很棒的機會，我們也會把握，在結果出來之前，會讓自己身體好好放鬆。」

南韓 經典賽 陳傑憲

