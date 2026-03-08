我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價漲民眾感壓力 專家傳授省錢方法

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／0勝2敗→2勝2敗 費爾柴德感受WBC熱血：我打過最有趣的比賽

特派記者陳宛晶／東京報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
費爾柴德第8局敲出兩分砲。（特派記者余承翰／攝影）
費爾柴德第8局敲出兩分砲。（特派記者余承翰／攝影）

中華隊今天打在世界棒球經典賽打下一場漂亮的勝利，打線敲出3轟，打進延長10局後以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）第8局敲出兩分砲、連兩場開轟，賽後也說這是自己打過最有趣的比賽之一，更直言這4場比賽的情感、熱血程度，更勝162場大聯盟賽季。

美籍台裔費爾柴德助陣中華隊，一舉成為關鍵戰力，前役面對捷克隊以滿貫砲成為中華隊攻勢的起爆劑，今天在第8局敲兩分砲，幫助中華隊逆轉戰局。

費爾柴德參與到中華隊歷史性的一勝，他表示，「我會說，這是我參與過最有趣的比賽之一，經過拉鋸來回、平手、進入延長賽，最後贏球，我要感謝我的隊友，整場比賽都有很棒的能量，當我們落後時能有所反擊，還有球迷的加油給我們更多能量，整場比賽的氣氛都非常好。」

費爾柴德表示，中華隊從0勝2敗打到2勝2敗，把該做的事情都完成了，接下來就是聽天由命。

中華隊預賽4場打完，能不能前進複賽接下來就是等待，若最終止步預賽，也代表費爾柴德這趟經典賽之旅已經打完最後一戰。

被問到大聯盟賽季與經典賽的差異，費爾柴德指出，雖然只有4場比賽、是第一輪賽事，但經典賽是國家之間的較量，情感更強烈、每一球的意義更大，與162場大聯盟賽事是不一樣的。

世報陪您半世紀

經典賽

上一則

經典賽／中華隊擊敗南韓、日本提前晉8強 日網友評：目前最精采一戰

延伸閱讀

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機
經典賽／延長賽決勝 中華5：4南韓 搶進8強還有希望

經典賽／延長賽決勝 中華5：4南韓 搶進8強還有希望
經典賽首勝 中華隊14：0擊垮捷克 今拚勝南韓背水一戰

經典賽首勝 中華隊14：0擊垮捷克 今拚勝南韓背水一戰

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚