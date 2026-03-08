經典賽／陳傑憲帶傷跑回致勝分 日球迷感動、轉播單位說「Respect」

2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，隊長陳傑憲延長賽上場代跑，利用隊友觸擊短打撲上三壘後振奮地大吼。（特派記者余承翰／東京攝影）

2026世界棒球經典賽 （WBC），「台灣隊長」陳傑憲 首戰遭觸身球形成左手食指骨裂，但今天與南韓 隊關鍵一戰，他在延長賽被換上場代跑，跑回中華隊的致勝分，不只台灣球迷瘋狂，日本球迷、國際轉播單位都直呼「Respect」。

陳傑憲為中華隊陣中的主力戰將，同時也是精神領袖，但這次前進東京參賽，首戰面對澳洲隊時，就遭觸身球擊中，左手食指骨裂打上石膏，之後兩場比賽都只能在板凳席替隊友喊聲，他對於自己不能上場也表示十分自責。

陳傑憲不甘於當「傷兵」，包括昨天對捷克之戰，以及今天對南韓之戰賽前，都出現在場上練打，但教練團沒有將他排進打線之中。直到今天中華隊與南韓在這場輸不得的戰役中，鏖戰到延長賽第10局，陳傑憲出現在場上代跑，左手還戴著厚重的防護手套。

在延長賽突破僵局制中，二壘上的陳傑憲先是靠隊友的短打，以頭部滑壘方式衝抵三壘，他自己也十分振奮，在壘包上激動大吼，之後再透過強迫取分戰術跑回中華隊的致勝分。

這一幕看得台灣球迷熱血沸騰，連日本媒體也紛紛報導「台灣隊長」展現的鬥志，且在日本社群媒體上引發熱議，眾多網友都被他的奮戰精神所感動，留言：「太帥了」、「這鬥志讓人胸口發燙」、「身為隊長的這份氣魄太令人感動」。

日本媒體報導內容的配圖，甚至放上陳傑憲在台、日戰賽前和日本隊游擊手源田壯亮在場邊談話時的照片，源田壯亮在上屆經典賽時，預賽對南韓一戰因撲壘導致小指骨折，但他僅缺席一場比賽，赴美後繼續帶傷上陣，在當時也成為日本隊奪冠背後的熱血故事。

國際轉播單位在這場「經典」的台韓戰賽後，也特別提到陳傑憲，說明他即使首戰受傷後，依舊留在中華隊的陣容當中，對於他的精神表達尊敬。