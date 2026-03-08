經典賽／13年前喊「好想贏韓國」 台灣贏了 徐展元激動反應曝光

徐展元13年前曾不甘心大喊「好想贏韓國」，讓人印象深刻。（記者曾吉松／攝影）

2026世界棒球經典賽 （WBC）今台灣隊和韓國隊開戰，最終台灣隊以5：4擊敗韓國，也是WBC中華隊史首次贏韓國，徐展元13年前因在轉播經典賽時哭喊一句「真的好想贏韓國」獲封「愛國主播」，如今得償所願，徐展元也在社群激動寫下「真的好爽贏韓國」，見證這歷史性的一刻。

台灣隊和韓國隊今戰況一度陷入膠著，進入延長賽，最後台灣以5：4險勝韓國，WBC自2006年開打以來，台灣4度對上韓國都落敗，2013年徐展元擔任運動主播轉播經典賽，台灣隊原本一路領先，未料最後竟被韓國敲出逆轉全壘打，讓徐展元忍不住淚灑主播台，痛喊「真的好想贏韓國」，真情流露的表現讓人印象深刻。

而台灣隊今首次在經典賽打敗韓國，守在電視機前的徐展元也拍下這值得紀念的一刻，並發文寫下：「在WBC #台灣真的贏韓國了！最感動的是這批年輕的🇹🇼中華隊Team Taiwan 台灣棒球好手，在整場緊繃的戰況中，能夠頂住壓力，最終獲得勝利！」網友感動留言「展元贏了啦嗚嗚嗚嗚嗚」、「這個時刻等了13年」、「展元不哭我們贏啦」。