經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

以軍暗殺都脫身？伊朗聖城軍指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊延長10局險勝南韓隊。(特派記者余承翰／攝影)
中華隊延長10局險勝南韓隊。(特派記者余承翰／攝影)

沒有退路一戰，中華隊要強投有強投、要全壘打有全壘打，今天前3度領先都靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

中華隊以2勝2敗完成預賽，能否晉級複賽還要看其他賽事結果，但此役已經確定先寫下新猷，這是中華隊第一次在經典賽擊敗南韓隊，結束賽史對戰4連敗。

中華隊此役由統一獅隊養成茁壯、外銷日職火腿隊的古林睿煬先發，強力壓制南韓打線，先發4局僅被敲2安打、失1分，失分來自第5局，保送安賢民開局，文保景纏鬥8球後敲安，在用球數59球之際退場，將一、三壘有人局面交給旅美左投林維恩，惠特康（Shay Whitcomb）打出游擊方向滾地球形成雙殺打，南韓跑回分數。

兩隊全場互有往來，中華隊靠第2局張育成陽春砲、第6局鄭宗哲陽春砲、第8局費爾柴德（Stuart Fairchild）兩分砲，三度超前戰局，卻都遭到金倒永摧毀優勢，先是第6局敲兩分砲，8局下再敲二壘打帶有1分打點，兩隊戰成4：4進入延長賽。

令全場台灣球迷起雞皮疙瘩的調度出現在10局上，在突破僵局中，二壘跑者放上陳傑憲代跑，蔣少宏執行短打，南韓隊傳三壘沒抓到出局數，江坤宇執行強迫取分成功送回陳傑憲，中華隊此役第4度超前，曾峻岳10局下登板凍結住南韓隊比分，終於艱辛守住這場勝利。

中華隊率先完成C組預賽，以2勝2敗作收，保有晉級希望，接下來必須日本隊擊敗澳洲隊，再加上明天南韓隊贏澳洲隊，如此將形成日本分組第一，台、韓、澳都是2勝2敗且對戰互咬，將比較對戰失分率決定排名。

