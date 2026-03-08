經典賽／日皇一家將到場看日澳大戰 有望首度與大谷翔平會面

我的頻道

中央社／東京8日專電
日本棒球巨星大谷翔平。（歐新社）
日皇德仁今天將前往東京巨蛋，觀賞世界棒球經典賽（WBC）日本對澳洲的比賽，是時隔60年的「天覽試合」，皇后雅子與愛子公主也將一同出席。根據日媒統計，德仁和雅子5年內竟然合計提到大谷翔平5次，如此高頻率談到同一位運動員相當罕見。

日皇親自到場觀賽的體育或武術比賽被稱為「天覽試合」，在棒球領域，上一次已是1966年的日美棒球賽的全日本隊與洛杉磯道奇隊之戰，時隔約60年。

週刊「女性自身」報導，皇室記者指出，德仁與雅子向來熱愛體育，對棒球更有深厚興趣。德仁11歲生日時，皇室曾公開一段影片，當時他穿著讀賣巨人隊末次利光的球衣揮棒打擊；雅子在學生時代也十分喜愛棒球，就讀中學時不僅時常去讀賣巨人隊的練習場地觀看訓練，甚至與朋友創立壘球社；在美國讀高中時，也曾加入壘球隊。

兩人在德仁皇太子時期的2006年與2009年，也曾前往東京巨蛋觀戰WBC比賽。在父母影響下，愛子公主從小也對棒球產生濃厚興趣。2009年WBC之後，她開始支持當時效力橫濱DeNA海灣之星的內川聖一，並與父母一同到神宮球場觀賞DeNA對東京養樂多燕子隊的比賽。當時一家人還與內川見面，讓他相當驚喜。

隨著時間推移，如今日皇一家最關注與支持的球員則是大谷翔平。雅子皇后在2021年生日談話中曾提到，大谷以「二刀流」在美國職棒大聯盟取得成就，他的表現為許多人帶來勇氣與希望。德仁也在2024年生日記者會上稱讚大谷持續努力開創新世界，「為我們帶來了光明的夢想與希望。」

宮內廳相關人士指出，德仁與雅子在過去5年間已5度公開提到並讚揚大谷翔平。皇室公開發表個人感想的機會很少，卻能5年內5次提到同一位運動員，是非常罕見的情況。

相關人士認為，日本近幾年經歷疫情、天然災害與經濟困境接連出現，大谷在美國的活躍表現，為許多日本民眾帶來希望，「或許皇室一家也一直希望能代表國民向他表達感謝。」

報導指出，德仁與雅子過去在2006年觀戰WBC時，曾在賽前與鈴木一朗交談；2009年則與剛投完球的達比修有見面。這次很可能也會與大谷翔平見面。此外，日皇一家預計在3月下旬訪問大谷翔平故鄉岩手縣的災區，會面時或許也會談到這件事。

將以指定打擊身分出場的大谷翔平，在時隔60年的「天覽試合」中會有怎樣的表現，備受關注。

