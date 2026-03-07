經典賽／中華1:1南韓 張育成2局陽春砲 韓5局扳平

我的頻道

體育新聞組、特派記者藍宗標陳宛晶／綜合報導
中華隊張育成。（特派記者余承翰／東京攝影）
中華隊張育成。（特派記者余承翰／東京攝影） 余承翰

中華隊今天在世界棒球經典賽對決南韓隊，爭取八強門票非贏不可，南韓隊推出前大聯盟投手柳賢振登板先發。目前打到第2局，中華隊張育成敲出一發陽春全壘打，讓中華隊率先以1：0領先南韓隊。南韓隊直到第5局下跑回1分追平，中華隊換投。

中華隊首局三上三下，第二局張育成作為首位打者，球數0好1壞時，鎖定87.6哩（141公里直球）直球，擊球初速108.7哩、飛行距離366呎，送上左外野全壘打牆外。

張育成上屆賽會敲出2轟，本屆再於預賽最後一場面對南韓隊的比賽開砲，參戰兩屆經典賽都留下全壘打紀錄，已在經典賽累積3轟，儼然是為經典賽而生的男人。

台灣強棒吉力吉撈．鞏冠賽前受訪笑說：「不能輸，一定要贏才有機會，把話說大一點、有信心一點，吃柳丁。」

中華隊對決南韓隊，吉力吉撈．鞏冠擔任指定打擊。（特派記者余承翰／東京攝影）
中華隊對決南韓隊，吉力吉撈．鞏冠擔任指定打擊。（特派記者余承翰／東京攝影）

南韓昨天對日本之戰一度領先，最後以6：8落敗，吉力吉撈表示，昨天全隊邊吃海鮮，邊看這場全壘打戰，是非常精彩的比賽，張力非常大。

吉力吉撈今天擔任先發7棒指定打擊，他表示，南韓打者幾乎什麼快速球都打得到，最重要還是團體戰，「希望隊友可以互相推進，把打者送回來。」

中華隊今天推出古林睿煬先發抗韓，全力爭取本屆賽事第2勝，吉力吉撈說：「一定要拿下勝利，投手有家正（先發8棒林家正）在，大家也不擔心。」

南韓 日本

