經典賽／南韓坦言對日本之戰戰力有所保留 將全力抓中華隊

特派記者陳宛晶／東京報導
南韓隊球星金慧成7日敲出全壘打後比出慶祝手勢。（美聯社）
南韓隊球星金慧成7日敲出全壘打後比出慶祝手勢。（美聯社）

世界棒球經典賽今天上演台韓大戰，南韓隊在前兩戰敲出5轟，火力凶猛，此役面對中華隊，南韓打線變化不大，相比昨晚對日本隊的打線，只有將以7分打點並列大會打點王的文保景，與目前敲出2轟的惠特康（Shay Whitcomb）互調棒次，以及三壘交給金倒永。

中華隊連4天出賽，南韓隊同樣也有苦戰，昨天晚上剛與日本隊打完一場苦戰，馬上又要展開與中華隊的戰鬥。

柳志炫表示，這是本來就知道的賽程，事先有算過中間大約有12小時的間隔，昨天比賽結束後，有注意選手用餐狀況，也相信應該大家都吃飽就趕快回去休息了，今天早上的狀態看起來沒有太大問題。

柳志炫也提到，考量到之後的比賽，昨天面對日本隊的比賽，調度上不得不在後段保留一些戰力，這是在對昨天比賽感到有些可惜的地方，「但今天和明天的比賽非常關鍵，我們會以最信任、最強大的投手群為主，如果他們今天能拉長局數並順利收尾，相信對接下來的比賽會更有利。」

南韓隊先發打線

第一棒 金倒永 三壘手

第二棒 Jahmai Jones 左外野

第三棒 李政厚 中外野

第四棒 安賢民 右外野

第五棒 文保景 指定打擊

第六棒 Shay Whitcomb 一壘

第七棒 金周元 游擊

第八棒 朴東原 捕手

第九棒 金慧成 二壘

南韓

