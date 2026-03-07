經典賽／南韓坦言對日本之戰戰力有所保留 將全力抓中華隊

南韓隊球星金慧成7日敲出全壘打後比出慶祝手勢。（美聯社）

世界棒球經典賽今天上演台韓大戰，南韓 隊在前兩戰敲出5轟，火力凶猛，此役面對中華隊，南韓打線變化不大，相比昨晚對日本隊的打線，只有將以7分打點並列大會打點王的文保景，與目前敲出2轟的惠特康（Shay Whitcomb）互調棒次，以及三壘交給金倒永。

中華隊連4天出賽，南韓隊同樣也有苦戰，昨天晚上剛與日本隊打完一場苦戰，馬上又要展開與中華隊的戰鬥。

柳志炫表示，這是本來就知道的賽程，事先有算過中間大約有12小時的間隔，昨天比賽結束後，有注意選手用餐狀況，也相信應該大家都吃飽就趕快回去休息了，今天早上的狀態看起來沒有太大問題。

柳志炫也提到，考量到之後的比賽，昨天面對日本隊的比賽，調度上不得不在後段保留一些戰力，這是在對昨天比賽感到有些可惜的地方，「但今天和明天的比賽非常關鍵，我們會以最信任、最強大的投手群為主，如果他們今天能拉長局數並順利收尾，相信對接下來的比賽會更有利。」

南韓隊先發打線

第一棒 金倒永 三壘手

第二棒 Jahmai Jones 左外野

第三棒 李政厚 中外野

第四棒 安賢民 右外野

第五棒 文保景 指定打擊

第六棒 Shay Whitcomb 一壘

第七棒 金周元 游擊

第八棒 朴東原 捕手

第九棒 金慧成 二壘