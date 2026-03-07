我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／台韓大戰中華隊打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

美國駐奧斯陸大使館旁驚傳爆炸巨響 挪威警方說話了

經典賽／柳賢振取代郭彬先發有原因 韓媒坦言不敵日本在預料中

特派記者藍宗標／東京報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓隊球員們7日慶祝得分。(路透)
南韓隊球員們7日慶祝得分。(路透)

世界棒球經典賽C組預賽開打第4天，中華隊將於美東時間晚上10時在東京巨蛋對決南韓隊，想要爭取八強門票，這場比賽非贏不可，雙方分別推出古林睿煬、柳賢振登板先發，南韓總教練柳志炫本來打算推出「火球男」郭彬，但他在熱身賽出現指甲斷裂，因此改派柳賢振扛起重任。

預賽C組打完前3天，日本澳洲隊2勝並列領先，接著是南韓1勝1敗、中華隊1勝2敗、捷克3連敗，從目前戰況看來，中華、南韓當然都很清楚今天比賽的重要性，雙方球迷準備擠爆東京巨蛋。

南韓媒體朝鮮日報指出，儘管南韓隊昨天6：8輸給日本令人失望，但一切都在預料之中，首場比賽11：4擊敗捷克，取得令人滿意的勝利，對日本之戰也展現超出預期的實力，即便輸球也增強信心。

韓媒對於中華隊首戰0：3輸給澳洲，也感到有些意外，朝鮮日報指出，澳洲爆冷擊敗中華隊，使得南韓明天對澳洲之戰變得更加重要，但今天必須先擊敗中華隊，才能保留前往邁阿密的希望。

柳賢振在南韓職棒韓華鷹隊9個球季投出117勝，旅美生涯10年在大聯盟道奇、藍鳥隊也有78勝，2019年在道奇隊以防禦率2.32奪下國聯防禦率王；他在2009年經典賽對中華隊先發3局奪勝，只被揮出1支安打、投出3次三振，幫助南韓9：0獲勝， 暌違17年再度參加經典賽，對手又是國際賽經常碰面的中華隊。

世報陪您半世紀

南韓 日本 澳洲

上一則

經典賽／台韓大戰中華隊打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

下一則

NBA／落後23分大逆轉 籃網爆冷退活塞中斷10連勝

延伸閱讀

經典賽／日本激戰韓國逆轉勝 大谷翔平：誰贏都不奇怪

經典賽／日本激戰韓國逆轉勝 大谷翔平：誰贏都不奇怪
經典賽／韓國隊不敵日本 韓媒轟日媒賽後無禮提問

經典賽／韓國隊不敵日本 韓媒轟日媒賽後無禮提問
經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝
經典賽／台灣14:0完封扣倒捷克 奪本屆首勝

經典賽／台灣14:0完封扣倒捷克 奪本屆首勝

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26

超人氣

更多 >
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有

改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣
川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍

川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍