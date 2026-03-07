經典賽／捷克0比14不敵台灣 捷教練：體會台灣戰日本感受

我的頻道

中央社布拉格7日專電
捷克總教練哈丁。(美聯社)
捷克總教練哈丁。(美聯社)

世界棒球經典賽（WBC）東京分組賽，台灣隊前天以0比13輸給日本隊，昨天以14比0大勝捷克隊。賽後捷克隊稱讚台灣隊打得非常好。捷克總教練哈丁表示：「今天我體會到了，昨天台灣教練對日本時所經歷的感受。」

捷克隊昨天以0比14敗給台灣隊，賽事因比分差距過大於第7局提前結束。台灣隊全場盜壘8次，創下經典賽紀錄。

根據捷克媒體iSport.cz報導，「對捷克隊來說，對上台灣是最後一個能為直接晉級下屆世界棒球經典賽而奮戰的機會。東京巨蛋座無虛席，超過4萬名觀眾中大多支持台灣隊。」

iSport.cz指出，台灣在比賽開局就用幾個聰明戰術震驚捷克隊。首位台灣打者鄭宗哲用觸擊短打上壘。緊接著費柴德（Stuart Fairchild）也用短打上壘。

鄭宗哲隨後盜上3壘，當捷克捕手傳球時，三壘手未能接住球，鄭宗哲跑回本壘得分。不久後又再敲出1支安打，費柴德再添1分。

捷克內野手穆日克（Martin Mužík）告訴iSport.cz：「說實話，我個人非常驚訝。我想我們沒有任何人預料到這樣的開局。他們今天打得非常好，我們在場上或打擊上的每個失誤都被他們懲罰。他們利用了所有機會。」

捷克隊第2局曾出現反攻機會，但未能轉為得分。費柴德轟出滿貫全壘打，奠定勝基。全場台灣隊不僅火力旺盛，還多次發動盜壘，最終累積8次盜壘，創下WBC新紀錄。

根據iSport.cz的引述，捷克總教練哈丁（Pavel Chadim）說：「今天盜壘實在太多了。投手沒能很好地牽制跑者，那對捕手來說就幾乎無解。」

哈丁表示：「當你接連對強隊打出不錯的比賽，很容易開始相信自己有機會。但其實很少人意識到，在這個層級之間的差距有多大。而今天我體會到了，昨天台灣教練對日本時所經歷的感受。」

捷克內野手切爾文卡（Martin Červinka）說：「壓力非常大，他們一開始就猛烈進攻。現場有3萬名從台灣飛來的球迷為他們加油。這種場面不是每天都能遇到。我們沒能應對好。」

切爾文卡表示，球隊對今天的表現感到失望，「我們知道自己能打出什麼樣的棒球，很遺憾在這樣的舞台沒有展現出來，支持我們的球迷值得看到更好的表現。」

iSport.cz指出，捷克隊這場失利後，在東京分組賽墊底的可能性大增，恐將失去直接晉級下屆經典賽的資格，必須透過資格賽爭取參賽機會。捷克隊接下來將休息2天，並在10日迎戰地主日本隊。

哈丁表示，球隊會調整狀態。「我把它當作一份禮物。如果我們要在這屆WBC告別並進入資格賽，這兩天正好可以讓大家重新整理心情，然後好好享受與大谷翔平對戰的比賽。」

