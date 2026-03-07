我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦死前40分 獄警上網搜他 又爆神祕5千元入帳

川普表態正式承認委內瑞拉政府 稱古巴正和華府談判

經典賽／韓國隊不敵日本 韓媒轟日媒賽後無禮提問

中央社首爾7日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界棒球經典賽7日進行日韓對戰，日本隊的大谷翔平(左)在第五局中遭觸殺出局。(歐新社)
世界棒球經典賽7日進行日韓對戰，日本隊的大谷翔平(左)在第五局中遭觸殺出局。(歐新社)

世界棒球經典賽（WBC）韓國隊今天以6比8不敵日本隊，對於賽後記者會上日本記者提問「韓日之間實力差距」問題，韓媒下標「無禮提問」，韓國隊教頭柳志炫則說：「我只談今天的比賽。」

「體育朝鮮」報導，在賽後記者會上有日本媒體提問，「上一屆2023年WBC韓國隊曾大比分敗給日本隊，不過今天上演激戰，這3年韓國隊有什麼樣的成長？」柳志炫回答，「我認為在這個場合談2023年WBC並不合適。」

之後也有日媒提問，在2024年世界12強棒球賽時，韓國對日本為9連敗（韓媒報導為10連敗、1和10敗），「你認為韓日棒球的實力差距是拉大了還是縮小了？」柳志炫則說：「我只談今天的比賽。」體育朝鮮對此報導下標「日本記者無禮提問」。

對於這場比賽，柳志炫表示，「其實在今天比賽前，我們就認為如何把比賽掌握到5局是關鍵，但因為被打出全壘打，沒有按照預期發展。」

韓國隊在7局下被攻下3分翻盤，談到掉分的左投金榮奎，柳志炫表示，金榮奎對捷克投得很好，今天對到左打近藤健介時，原本預期他可以止血，「但結果未如預期發展。」

不過韓聯社報導，柳志炫對於打線可以突破日本強力投手、拿下6分，表達了滿意，「對捷克展現出的攻擊火力，從今天比賽第1局就出現了，面對日本優秀的投手群，我們也展現出競爭力，這樣的氣勢應該能延續到之後的比賽。」

柳志炫強調，雖然今天沒能拿到想要的勝利，但還有剩餘的比賽，「我們會一步步做好準備，爭取好結果。」明天中午韓國隊將與台灣隊交手，推出老將柳賢振先發，對上台灣火球男古林睿煬。

世報陪您半世紀

日本

上一則

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

延伸閱讀

林襄、峮峮席捲經典賽 登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平

林襄、峮峮席捲經典賽 登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平
經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝
經典賽／中華隊沒有退路 總教練曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

經典賽／中華隊沒有退路 總教練曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷
經典賽／僅張育成1安被日本隊7局扣倒 中華隊賽史第三次

經典賽／僅張育成1安被日本隊7局扣倒 中華隊賽史第三次

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26

超人氣

更多 >
華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光
艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元
美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看

美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久