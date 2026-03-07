經典賽／韓國隊不敵日本 韓媒轟日媒賽後無禮提問

世界棒球經典賽7日進行日韓對戰，日本隊的大谷翔平(左)在第五局中遭觸殺出局。(歐新社)

世界棒球經典賽（WBC）韓國隊今天以6比8不敵日本 隊，對於賽後記者會上日本記者提問「韓日之間實力差距」問題，韓媒下標「無禮提問」，韓國隊教頭柳志炫則說：「我只談今天的比賽。」

「體育朝鮮」報導，在賽後記者會上有日本媒體提問，「上一屆2023年WBC韓國隊曾大比分敗給日本隊，不過今天上演激戰，這3年韓國隊有什麼樣的成長？」柳志炫回答，「我認為在這個場合談2023年WBC並不合適。」

之後也有日媒提問，在2024年世界12強棒球賽時，韓國對日本為9連敗（韓媒報導為10連敗、1和10敗），「你認為韓日棒球的實力差距是拉大了還是縮小了？」柳志炫則說：「我只談今天的比賽。」體育朝鮮對此報導下標「日本記者無禮提問」。

對於這場比賽，柳志炫表示，「其實在今天比賽前，我們就認為如何把比賽掌握到5局是關鍵，但因為被打出全壘打，沒有按照預期發展。」

韓國隊在7局下被攻下3分翻盤，談到掉分的左投金榮奎，柳志炫表示，金榮奎對捷克投得很好，今天對到左打近藤健介時，原本預期他可以止血，「但結果未如預期發展。」

不過韓聯社報導，柳志炫對於打線可以突破日本強力投手、拿下6分，表達了滿意，「對捷克展現出的攻擊火力，從今天比賽第1局就出現了，面對日本優秀的投手群，我們也展現出競爭力，這樣的氣勢應該能延續到之後的比賽。」

柳志炫強調，雖然今天沒能拿到想要的勝利，但還有剩餘的比賽，「我們會一步步做好準備，爭取好結果。」明天中午韓國隊將與台灣隊交手，推出老將柳賢振先發，對上台灣火球男古林睿煬。