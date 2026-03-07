經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

大谷翔平率日本隊勝南韓隊，與隊友擊掌慶祝。(歐新社)

今晚在東京巨蛋舉行的「日韓對決」，雙方大聯盟打者共演「後樂園花火大會」，前4局打完就出現5發全壘打，最終衛冕軍日本隊靠「大聯盟三星」大谷翔平 、鈴木誠也、吉田正尚掃回所有打點，終場以8：6擊敗南韓隊，二連勝入袋、對戰南韓隊11連勝。

日、韓世仇在經典賽場上的交鋒，兩隊今晚先發陣容排上8名大聯盟球星，日本隊6人包括先發左投菊池雄星，打線則有大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真及村上宗隆；南韓隊則是以有外野手李政厚，及大谷翔平在道奇的隊友金慧成。

兩隊的豪華陣容，今天也從開賽起就演出硬碰硬的對戰，首局南韓隊金倒永、瓊斯（Jahmai Jones）、李政厚連敲3安，菊池雄星只投5球就先失1分，接著首戰轟出滿貫砲的文保景再敲2分打點安打，南韓隊先取得3：0領先。

面對南韓隊側投高永表，日本隊開路先鋒大谷翔平在1局下首打席獲保送上壘，第3棒鈴木誠也接著轟出右外野2分全壘打，個人在經典賽首轟出爐，將比數追成1分差。

3局上日本隊更是打瘋了，大谷翔平敲右外野「確信彈」追平比數，繼前一戰對中華隊轟滿貫砲後，連兩場比賽敲全壘打，鈴木誠也再演出連兩打席開轟，一棒超前比數，吉田正尚接著「背靠背」把球掃上看台，單局3轟炸裂東京巨蛋，反以5：3領先。

菊池雄星此戰投3局退場，用63球，被敲6支安打，有4K，失3分。日本隊第4局起換上伊藤大海登板，先投出觸身球後，被大谷翔平在道奇的隊友、此戰打第9棒的金慧成轟出中右外野方向的2分彈，兩隊5：5平手。

日本隊自5局起連續解決9名南韓隊打者，打線則在是7局下有所突破，牧秀悟率先上場選到保送，2出局三壘有人的局面，大谷翔平遭四壞保送敬遠，接著近藤健介、鈴木誠也都選到保送擠回超前分，吉田正尚揮出安打送回2分打點，日本隊單局斬獲3分要回領先優勢。

8局上日本隊換上松本裕樹登板，被金周元敲出安打失1分，接著還面臨滿壘危機，但他成功三振此戰有開轟表現的金慧成，沒讓傷害擴大。9局上由大勢登板關門，製造3上3下結束比賽。

此戰大谷翔平單場4打席結果分別為四壞球保送、全壘打、安打、故意四壞保送，單場2支2、1打點，自2023年經典賽起連續9場安打，超越鈴木一朗在2006年的日本隊締造的紀錄（連續8場）。鈴木誠也則是單場雙響砲灌進4打點，吉田正尚也有雙安（1轟）、3打點貢獻。

日、韓過去在經典賽史上有許多交手紀錄，但近10年雙方在國際賽交手的紀錄，由日本隊拿下11勝1和（包括去年底日韓交流賽）。南韓隊前一次在一級國際賽事擊敗日本隊，已經要追溯到2015年的世界12強賽。

南韓隊前天擊敗捷克隊後休兵一天，今天對上日本隊，全場動用7名投手，僅先發投手高永表用球數超過50球、預賽無法再上場，明天對中華隊的晉級關鍵戰，顯然已做好周全的盤算，除了高永表外的14名投手明天都可以上場。