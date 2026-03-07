經典賽／費仔無私融入團隊 陳傑憲：相信台灣人都會記住他

我的頻道

記者葉姵妤／綜合報導
2026世界棒球經典賽中華隊以14：0大勝捷克隊，拿下本屆賽事首勝，敲出滿貫全壘打的費爾柴德賽後展示開轟球。（特派記者余承翰／東京攝影）
中華隊力拚本屆世界棒球經典賽（WBC），找來台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）助陣，今天（7日）他也在對捷克隊之戰展現價值，轟出滿貫砲還跑出3次盜壘成功，「台灣隊長」陳傑憲對他的無私充滿感謝，「這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

費爾柴德披上中華隊戰袍參戰，在中華隊赴宮崎參與官辦熱身賽的前一天先飛來台灣和球隊會合，首次踏上母親的故鄉，之後就隨隊赴日展開官辦熱身賽，再迎接正賽，要在短時間內融入新的環境和團隊，並且幫助中華隊打出成績。

「費仔」願意做出這樣的決定，陳傑憲表示：「很感謝他這麼短的時間裡面融入球隊，其實不是很容易的事，加上他是有大聯盟實力的選手，也能跟我們融為一體，不分你我，這是很難得可貴的地方，很感謝他，這次比賽結束後，相信台灣人都會記住他叫什麼名字。 」

費爾柴德前兩場比賽沒有擊出安打，獲得2次保送上壘，今天則是第一局就用短打點出一支內野安打，「台灣隊長」陳傑憲直呼感動，「那個情況下他做了那個決定，我覺得就是想贏的心態。」而他接著在第2打席轟出中華隊本屆第一支長打，把球掃上東京巨蛋中外野看台，形成一發重要的滿貫砲。

陳傑憲也說，費爾柴德其實可說是打了3轟，只是前兩戰敲出的都是「界外全壘打」，「其實他的能力本來就擺在那裡了，有些時候運氣或是比賽的狀況不能控制，但我們都相信他的能力。」

