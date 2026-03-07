我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／賈吉開轟率美國首戰15：5勝巴西

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」費爾柴德簽名球換回全壘打球

特派記者陳宛晶／東京報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
費爾柴德敲出滿貫砲，大會為他找回全壘打球。（特派記者余承翰／攝影）
費爾柴德敲出滿貫砲，大會為他找回全壘打球。（特派記者余承翰／攝影）

中華隊7日提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

中華隊過去5屆不曾啟用外籍戰力，美籍台裔費爾柴德去年春訓期間在接受駐美台灣媒體訪問時，表態希望披上中華隊戰袍，甚至稱中華隊為「我們」，展現對台灣的高度認同，當時就引起台灣球迷熱議。而他也心口一致，儘管是以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約加入守護者隊，正值拚一席之地的關頭，仍在此際投入中華隊行列。

這趟經典賽旅程，帶領費爾柴德首度踏上媽媽的故鄉，旋風式停留台灣不到2天，再跟著球隊一起來到日本，7日敲出身披中華隊球衣的第一發全壘打，對他意義重大。

費爾柴德表示，自己很榮幸可以代表台灣，因為那是媽媽出生的地方，來到這裡後，也感受到包括隊友、教練、工作人員、球迷每個人對自己的歡迎與接納，「真的度過了一段非常、非常有趣的時光。」

為了這顆意義重大的全壘打球，大會即刻啟動為他找回，費爾柴德表示，「有聽說是一位日本球迷撿到，給了他我的簽名球和紀念品。」

其實費爾柴德在6日就相當接近開轟，最終重播證明是界外全壘打，7日修正彈道後降落在界內，費爾柴德對此表示，「昨天我也覺得那是全壘打，但沒有被判定為全壘打，打出後也一直在想那一球，但7日早上起床後就完全忘掉了昨天的事，想著為勝利作出貢獻。」

此役面對「晚接午」賽程，費爾柴德坦言確實有點累，能做的就是多睡一點、多喝咖啡，好好準備7日的比賽，他也對現場球迷氣氛再次表達讚嘆，「真的難以置信，他們專程從台灣飛到這裡，然後每場比賽都占滿觀眾席，給我們莫大能量，我們球員對此都很感謝，前兩場失利，還是為我們歡呼，給我們的支持是很重要的。」

世報陪您半世紀

經典賽

上一則

劉美賢復出奪金做自己 父親劉俊：放手為女兒喝采

延伸閱讀

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡
經典賽／六上張育成猛打、陳晨威安打得5分 中華14:0領先

經典賽／六上張育成猛打、陳晨威安打得5分 中華14:0領先
經典賽／中華隊沒有退路 總教練曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

經典賽／中華隊沒有退路 總教練曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷
經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格