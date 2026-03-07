經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」費爾柴德簽名球換回全壘打球

費爾柴德敲出滿貫砲，大會為他找回全壘打球。（特派記者余承翰／攝影）

中華隊7日提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽 拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

中華隊過去5屆不曾啟用外籍戰力，美籍台裔費爾柴德去年春訓期間在接受駐美台灣媒體訪問時，表態希望披上中華隊戰袍，甚至稱中華隊為「我們」，展現對台灣的高度認同，當時就引起台灣球迷熱議。而他也心口一致，儘管是以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約加入守護者隊，正值拚一席之地的關頭，仍在此際投入中華隊行列。

這趟經典賽旅程，帶領費爾柴德首度踏上媽媽的故鄉，旋風式停留台灣不到2天，再跟著球隊一起來到日本，7日敲出身披中華隊球衣的第一發全壘打，對他意義重大。

費爾柴德表示，自己很榮幸可以代表台灣，因為那是媽媽出生的地方，來到這裡後，也感受到包括隊友、教練、工作人員、球迷每個人對自己的歡迎與接納，「真的度過了一段非常、非常有趣的時光。」

為了這顆意義重大的全壘打球，大會即刻啟動為他找回，費爾柴德表示，「有聽說是一位日本球迷撿到，給了他我的簽名球和紀念品。」

其實費爾柴德在6日就相當接近開轟，最終重播證明是界外全壘打，7日修正彈道後降落在界內，費爾柴德對此表示，「昨天我也覺得那是全壘打，但沒有被判定為全壘打，打出後也一直在想那一球，但7日早上起床後就完全忘掉了昨天的事，想著為勝利作出貢獻。」

此役面對「晚接午」賽程，費爾柴德坦言確實有點累，能做的就是多睡一點、多喝咖啡，好好準備7日的比賽，他也對現場球迷氣氛再次表達讚嘆，「真的難以置信，他們專程從台灣飛到這裡，然後每場比賽都占滿觀眾席，給我們莫大能量，我們球員對此都很感謝，前兩場失利，還是為我們歡呼，給我們的支持是很重要的。」