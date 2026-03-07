經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

世界棒球經典賽（WBC）台捷之戰7日在日本東京巨蛋登場，2局上，台美混血好手費柴德（中）擊出一發滿貫砲，率隊擴大領先優勢。（中央社）

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊7日在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

前兩戰對澳洲隊、日本隊合計連16局無得分寫下隊史最慘得分荒，中華隊7日對上捷克隊沒有退路，開賽鄭宗哲、費爾柴德接連擊出內野安打，還靠著雙盜壘戰術製造對手失誤，先跑回本屆中華隊在本屆賽會第1分，張育成補上安打再添分數，首局2：0領先。

2局上中華隊2出局後由陳晨威敲安展開攻勢，接著鄭宗哲、宋晟睿都獲保送上壘，滿壘局面下，費爾柴德一棒轟出中左外野方向的滿貫全壘打，全隊在本屆賽會的第一支長打就是全壘打，也是隊史在經典賽的第3發滿貫砲。

中華隊在4局上持續追加分數，鄭宗哲獲保送再盜上二壘，2出局後費爾柴德遭故意四壞球保送上壘，兩人也再次發動雙盜壘戰術，接著張育成用安打將兩人送回本壘得分，將比數拉開為8分差。團隊前4局就跑出6次盜壘成功，刷新經典賽單場紀錄（原紀錄：5次）。

5局上中華隊由林家正的二壘打展開攻勢，江坤宇安打、陳晨威高飛犧牲打追加1分。6局上靠著保送、安打，和連續3次四死球保送多添1分，陳晨威掃出2分打點二壘打，鄭宗哲的滾地球也帶有1分打點，將比數拉開至14：0的大幅領先。

中華隊此戰共用4名投手，合力封鎖對手。莊陳仲敖先發2.2局，被敲2支安打，送出4次三振，林昱珉中繼2.1局，被敲2安，送出3次三振，林凱威投1局製造3上3下，曾峻岳7下登板關門。打線全場跑出8次盜壘成功，包括鄭宗哲3次、費爾柴德3次、陳晨威、江坤宇各1次。

中華隊首戰以0：3遭澳洲隊完封，昨天更是只打7局遭衛冕軍日本隊以0：13提前結束比賽，但7日反成為「扣倒」對手的一方。