我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

記者葉姵妤／綜合報導
世界棒球經典賽（WBC）台捷之戰7日在日本東京巨蛋登場，2局上，台美混血好手費柴德（中）擊出一發滿貫砲，率隊擴大領先優勢。（中央社）
世界棒球經典賽（WBC）台捷之戰7日在日本東京巨蛋登場，2局上，台美混血好手費柴德（中）擊出一發滿貫砲，率隊擴大領先優勢。（中央社）

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊7日在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

前兩戰對澳洲隊、日本隊合計連16局無得分寫下隊史最慘得分荒，中華隊7日對上捷克隊沒有退路，開賽鄭宗哲、費爾柴德接連擊出內野安打，還靠著雙盜壘戰術製造對手失誤，先跑回本屆中華隊在本屆賽會第1分，張育成補上安打再添分數，首局2：0領先。

2局上中華隊2出局後由陳晨威敲安展開攻勢，接著鄭宗哲、宋晟睿都獲保送上壘，滿壘局面下，費爾柴德一棒轟出中左外野方向的滿貫全壘打，全隊在本屆賽會的第一支長打就是全壘打，也是隊史在經典賽的第3發滿貫砲。

中華隊在4局上持續追加分數，鄭宗哲獲保送再盜上二壘，2出局後費爾柴德遭故意四壞球保送上壘，兩人也再次發動雙盜壘戰術，接著張育成用安打將兩人送回本壘得分，將比數拉開為8分差。團隊前4局就跑出6次盜壘成功，刷新經典賽單場紀錄（原紀錄：5次）。

5局上中華隊由林家正的二壘打展開攻勢，江坤宇安打、陳晨威高飛犧牲打追加1分。6局上靠著保送、安打，和連續3次四死球保送多添1分，陳晨威掃出2分打點二壘打，鄭宗哲的滾地球也帶有1分打點，將比數拉開至14：0的大幅領先。

中華隊此戰共用4名投手，合力封鎖對手。莊陳仲敖先發2.2局，被敲2支安打，送出4次三振，林昱珉中繼2.1局，被敲2安，送出3次三振，林凱威投1局製造3上3下，曾峻岳7下登板關門。打線全場跑出8次盜壘成功，包括鄭宗哲3次、費爾柴德3次、陳晨威、江坤宇各1次。

中華隊首戰以0：3遭澳洲隊完封，昨天更是只打7局遭衛冕軍日本隊以0：13提前結束比賽，但7日反成為「扣倒」對手的一方。

世報陪您半世紀

上一則

經典賽／六上張育成猛打、陳晨威安打得5分 中華14:0領先

延伸閱讀

經典賽／六上張育成猛打、陳晨威安打得5分 中華14:0領先

經典賽／六上張育成猛打、陳晨威安打得5分 中華14:0領先
經典賽／中華隊沒有退路 總教練曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

經典賽／中華隊沒有退路 總教練曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷
經典賽／僅張育成1安被日本隊7局扣倒 中華隊賽史第三次

經典賽／僅張育成1安被日本隊7局扣倒 中華隊賽史第三次
經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26

超人氣

更多 >
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元