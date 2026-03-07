我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

經典賽／六上張育成猛打、陳晨威安打得5分 中華14:0領先

特派記者藍宗標／東京報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界棒球經典賽（WBC）台捷之戰7日在日本東京巨蛋登場，台美混血好手費柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出左外野滿貫砲，助隊以6比0領先捷克。（中央社）
世界棒球經典賽（WBC）台捷之戰7日在日本東京巨蛋登場，台美混血好手費柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出左外野滿貫砲，助隊以6比0領先捷克。（中央社）

中華隊今天在世界棒球經典賽對捷克隊之戰，開賽積極搶攻，首局就靠靈活戰術攻下兩分，費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是全隊在本屆賽事首支長打。目前六上以14：0領先。

中華隊在預賽前兩戰不敵澳洲、日本隊，合計只有4支安打，連16局未得分寫下隊史最慘紀錄，今天面對捷克先發投手諾瓦克（Jan Novak），鄭宗哲第1球突襲短打，點出內野安打開啟攻勢。

費爾柴德在1出局後也偷點成功，再度形成內野安打，兩人發動雙盜壘，捷克捕手瑟文卡（Martin Cervenka）傳三壘失誤，中華隊攻下本屆賽事第1分，接著張育成揮出安打攻下第2分。

費爾柴德2局上在2出局滿壘時，逮中諾瓦克83.2英里變速球，轟成中左外野方向滿貫砲，也是預賽C組第3支滿壘全壘打，中華隊拉大到6：0領先。

4局上中華隊攻勢再起，鄭宗哲獲保送、盜上二壘、費爾柴德再獲保送，兩人第2次發動雙盜壘，張育成揮出安打攻下兩分打點，領先差距變成8分。

5局上林家正揮出二壘打，江坤宇安打攻占一、三壘，陳晨威高飛犧牲打攻下全隊第9分，打完前5局以9：0大幅領先，全隊出現8支安打，

值得一提的是，經典賽過去單隊單場最多盜壘成功紀錄是5次，中華隊打完前5局已有7盜，包括鄭宗哲3次、費爾柴德2次、陳晨威、江坤宇各1次，確定寫下新紀錄。

中華隊兩名投手莊陳仲敖、林昱珉投完5局只被揮出4支安打，聯手投出7次三振，讓捷克一路掛零。

世報陪您半世紀

上一則

NBA／暌違10月復出直呼緊張 泰托姆：我等這一步太久了

下一則

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

延伸閱讀

經典賽／中華隊沒有退路 總教練曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

經典賽／中華隊沒有退路 總教練曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷
經典賽／僅張育成1安被日本隊7局扣倒 中華隊賽史第三次

經典賽／僅張育成1安被日本隊7局扣倒 中華隊賽史第三次
經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍
經典賽／日媒預測大谷第一棒 中華隊排這組打線抗山本

經典賽／日媒預測大谷第一棒 中華隊排這組打線抗山本

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26

超人氣

更多 >
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元