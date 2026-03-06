經典賽／僅張育成1安被日本隊7局扣倒 中華隊賽史第三次

我的頻道

記者葉姵妤／綜合報導
張育成敲出中華隊全場唯一安打。（特派記者余承翰／東京攝影）
張育成敲出中華隊全場唯一安打。（特派記者余承翰／東京攝影）

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，中華隊6日晚在東京巨蛋迎戰地主隊、也是上屆冠軍隊日本隊，前兩局就受到震撼教育，打完7局遭提前結束比賽，全場僅敲1支安打，打完7局以0：13遭完封，隊史第3度在經典賽遭提前結束比賽。

日本隊此戰排出6名大聯盟球員在列的先發陣容，包括先發投手山本由伸，及由大谷翔平領銜的5名強打。一開賽面對中華隊先發投手鄭浩均，擔任開路先鋒的大谷翔平抓第一球就掃出二壘打，先給了一記下馬威，日本隊雖攻占一、三壘但無功而返。

進入第2局才是中華隊夢魘的開始，鄭浩均投8球連送3名打者上壘，滿壘的局面下，大谷翔平將一顆76.8哩（約124公里）的曲球掃上東京巨蛋右外野看台，一棒打下4：0的領先，而且日本隊接著攻勢不斷，2出局後連續6棒回到本壘得分。

日本隊單局狂打15人次，敲出7支安打，獲得5次四死球保送，一口氣灌進10分，中華隊寫下經典賽史上單局最多失分紀錄。原紀錄為2013年面對古巴隊第6局的8分，該役最終提前7局以0：14輸球。

中華隊鄭浩均此戰僅投1.2局，被擊出敲5支安打，有4次保送，失8分，接替的胡智爲投0.1局，被敲3安，失2分。

中華隊接著在第3局換上沙子宸登板，單局再被敲出4支安打，失3分，續投第4局則回穩投出3上3下。5局起張峻瑋中繼2.2局無失分，林詩翔連兩天登板，後援0.1局化解得點圈有人的危機。

但中華隊打線此戰對日本隊投手幾乎一籌莫展，全場僅出現1支安打，由張育成在6局下所擊出，免於成為史上第2支遭到7局無安打吞敗的球隊。

日本隊強投山本由伸此戰先發2.2局用53球，出現3次保送，有2次三振，沒有失分，之後由藤平尚真、宮城大彌、北山亘基和曾谷龍平合力完成比賽。

