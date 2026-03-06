經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

我的頻道

記者葉姵妤／綜合報導
澳洲成為今年WBC首支二連勝的隊伍。(美聯社)
世界棒球經典賽（WBC）C組預賽第2天，澳洲隊與捷克隊交手，澳洲隊單場再敲2轟，終場以5：1勝出，本屆賽事連續擊敗中華隊、捷克，手握2勝0敗戰績；捷克隊則是吞下2連敗。

捷克隊昨天以4：11不敵南韓隊，今天雖是「晚接午」出賽，但2局下率先突破澳洲隊先發左投韓瑞克森（Josh Hendrickson），瑟文卡（Martin Cervenka）敲出二壘打，下一棒獲保送上壘，捷克隊採短打戰術將跑者送上二、三壘，上屆對中國敲3分砲的謬茲克（Vojtech Mensik）接著用高飛犧牲打幫捷克隊打下第1分。

捷克隊採「小球戰術」率先得分，東京巨蛋現場響起巨大的掌聲和歡呼聲，日本媒體報導標題寫下「捷克朝大冷門邁出一步先馳得點！對擊敗台灣的澳洲隊在前2局取得領先」，但這也是捷克隊此戰唯一得分。

澳洲隊昨天靠柏金斯（Robbie Perkins）和巴札納（Travis Bazzana）的兩發全壘打，以3：0完封中華隊，今天面對捷克，前4分也都是靠全壘打所打下。

效力於白襪隊內野手米德（Curtis Mead）於3局上轟出超前3分砲，打下勝利打點，接著澳洲直到9局上才再有分數進帳，率先上場的霍爾（Alex Hall）掃出左中外野的陽春砲，將比數改寫為5：1，接著澳洲此局再靠接連安打多添1分。

澳洲雖在9局上製造大好的得分機會，但僅攻下2分，捷克隊捕手瑟文卡（Martin Cervenka）表現搶眼，有1次盜壘阻殺，並在本壘攻防戰成功抓下第3個出局數，讓東京巨蛋爆出熱烈的歡呼聲。

此戰澳洲隊合計敲9支安打，包括2發全壘打，成為本屆第一支拿下2連勝的隊伍；捷克隊則是全場敲4安換回1分，吞下二連敗。

經典賽 澳洲

