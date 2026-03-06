經典賽／「我們像日本的弟弟」 捷克若預賽止步要去京都旅行

我的頻道

記者葉姵妤／綜合報導
WBC捷克隊總教練哈丁4日在場邊接受訪問。(美聯社)
WBC捷克隊總教練哈丁4日在場邊接受訪問。(美聯社)

捷克隊在上屆世界棒球經典賽（WBC）以業餘軍團打出驚奇，這樣的精神不僅贏得大谷翔平的尊重，也牽起和日本棒球的交流。這次再來到日本參賽，捷克總教練哈丁（Pavel Chadim）形容：「我們覺得自己就像日本的弟弟一樣。」

捷克隊參與2023年經典賽的陣容沒有職業球員，都是「斜槓」身分，兼顧本業的同時一邊打棒球，並在對中國一戰逆轉勝出，直接取得本屆會內賽參賽資格，熱愛棒球和奮戰的精神讓捷克隊大「圈粉」，大谷翔平在前往複賽的路程中還帶上捷克的帽子表達支持。

在那之後，捷克開始和日本有不少交流，哈丁指出，三年前的經典賽，對捷克棒球發展來說是一個轉捩點，「來自日本職棒和栗山英樹（2023年經典賽日本隊總教練）的支援，遠遠超過我們的想像。」

哈丁形容，捷克和日本武士隊之間，建立了一種像是「年輕弟弟」般的關係，「如果沒有美國和日本的支持，我們不可能會站在這裡，真的十分感恩。」

今年經典賽預賽又有機會來到日本，哈丁也感受到日本球迷對他們滿滿的支持，「日本真的很棒，這次我第四次來，如果可以，我隨時都想再來日本，這種氣氛是在我們國內沒有的，非常感謝。」

5日捷克隊在本屆的首戰以4：11不敵南韓隊，賽後全隊列隊向現場觀眾敬禮，並鼓掌感謝現場球迷，哈丁指出，這是在上屆賽事和日本隊交手時學到的，「三年前和日本隊比賽時，看到他們這樣做，這是向支持我們的人表達感謝最好的方式，所以我們也想把這樣的作法延續下去，不只是在運動界，也希望能在捷克國內推展出去。」

捷克隊這次來到日本，除了力拚經典賽之外，也把握機會好好體驗日本文化，哈丁還透露，他們已計畫要在預賽結束後要到京都旅行，「前提是我們沒辦法去邁阿密。」

日本 經典賽

經典賽／捷克也非軟柿子首戰9安打線進化 教頭透露關鍵在視神經
