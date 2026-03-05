我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰事燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊打無人機消耗戰

丈夫面前回應婚外情 諾姆批眾院是小報垃圾

經典賽／捷克也非軟柿子首戰9安打線進化 教頭透露關鍵在視神經

記者陳宛晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為5日捷克隊對韓國隊。(美聯社)
圖為5日捷克隊對韓國隊。(美聯社)

在首戰面對澳洲隊失利後，中華隊緊接著要在今(6)晚過招日本隊、明午面對捷克隊，面對「晚接午」地獄賽程。捷克隊上屆排名B組第四，靠擊敗中國隊避免墊底，總教練哈丁（Pavel Chadim）預告本屆捷克經過棒球神經視覺訓練的專家協助訓練，打線陣容更加完整。

捷克上屆在東京巨蛋打出令各界尊敬的內容，連大谷翔平都說「respect」，甚至戴上捷克球帽，進一步造成該頂帽子熱銷，本屆再戰經典賽，捷克昨晚以4：11不敵南韓隊，但打線敲出9安打內容不俗。

哈丁表示，捷克隊在3年前的打線組成，算是6名進攻型球員加上3名守備型球員，「現在我們有更多選擇，可以排出更具攻擊能力的打線，我們昨晚的打線就是9名都具攻擊能力的打者。」

哈丁本業為神經科醫師，他說：「如果你想成為一位優秀的打者，就需要更多時間來判讀要不要揮棒、要往哪裡攻擊，3年前我們就有嘗試神經視覺的訓練，但並非太專業，後來找到一位專門協助進行這項訓練的人，「你們可以看到，在正式打擊練習之前，我們打者會進行一些訓練，像是思考顏色、位置。」

捷克今天就是晚接午賽程，昨天晚上打完南韓後，今天中午面對澳洲隊，哈丁坦言：「比賽結束後的15小時，要在早上讓大腦完全清醒，並不是一件容易的事。」而這也是中華隊即將面對的考驗。

世報陪您半世紀

經典賽

上一則

NBA／泰托姆傳明復出對戰獨行俠 塞爾蒂克再成東冠競爭者

延伸閱讀

經典賽／日媒預測大谷第一棒 中華隊排這組打線抗山本

經典賽／日媒預測大谷第一棒 中華隊排這組打線抗山本
經典賽／中華隊歷屆掉到5勝13敗 再拚8強門票陷入重大危機

經典賽／中華隊歷屆掉到5勝13敗 再拚8強門票陷入重大危機
經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封
經典賽／去年因傷錯過 中華隊徐若熙扛首戰有實績背書

經典賽／去年因傷錯過 中華隊徐若熙扛首戰有實績背書

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26
劉美賢在長曲拿下個人最佳分數，總分226.79也是生涯新高。這是她協助美國隊奪得團體賽金牌後在米蘭拿下的第2面金牌，終結美國20年奧運花滑女單獎牌荒。(新華社)

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

2026-02-24 17:40

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄