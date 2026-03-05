經典賽／捷克也非軟柿子首戰9安打線進化 教頭透露關鍵在視神經

圖為5日捷克隊對韓國隊。(美聯社)

在首戰面對澳洲隊失利後，中華隊緊接著要在今(6)晚過招日本隊、明午面對捷克隊，面對「晚接午」地獄賽程。捷克隊上屆排名B組第四，靠擊敗中國隊避免墊底，總教練哈丁（Pavel Chadim）預告本屆捷克經過棒球神經視覺訓練的專家協助訓練，打線陣容更加完整。

捷克上屆在東京巨蛋打出令各界尊敬的內容，連大谷翔平都說「respect」，甚至戴上捷克球帽，進一步造成該頂帽子熱銷，本屆再戰經典賽 ，捷克昨晚以4：11不敵南韓隊，但打線敲出9安打內容不俗。

哈丁表示，捷克隊在3年前的打線組成，算是6名進攻型球員加上3名守備型球員，「現在我們有更多選擇，可以排出更具攻擊能力的打線，我們昨晚的打線就是9名都具攻擊能力的打者。」

哈丁本業為神經科醫師，他說：「如果你想成為一位優秀的打者，就需要更多時間來判讀要不要揮棒、要往哪裡攻擊，3年前我們就有嘗試神經視覺的訓練，但並非太專業，後來找到一位專門協助進行這項訓練的人，「你們可以看到，在正式打擊練習之前，我們打者會進行一些訓練，像是思考顏色、位置。」

捷克今天就是晚接午賽程，昨天晚上打完南韓後，今天中午面對澳洲隊，哈丁坦言：「比賽結束後的15小時，要在早上讓大腦完全清醒，並不是一件容易的事。」而這也是中華隊即將面對的考驗。