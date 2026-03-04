我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

憂AI取代 華人積極開拓副業成「生存保命符」

經典賽／徐若熙4局投完退場、陳傑憲觸身球傷退 中華隊落後

記者藍宗標陳宛晶／東京報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／東京攝影) 余承翰
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／東京攝影) 余承翰

世界棒球經典賽預賽C組今天開打，中華隊在東京巨蛋對澳洲隊進行開幕戰，徐若熙登板先發4局，雖然有效壓制對方打線，但打線也無法突破澳洲隊投手群，陳柏毓5局下接手投球，被澳洲7棒柏金斯（Robbie Perkins）轟出兩分全壘打，暫以0：2落後。隊長陳傑憲因觸身球傷退，傷勢有待觀察。

東京巨蛋今天完全變成「台灣主場」，內外野區幾乎坐滿台灣球迷，比賽氣氛相當火熱，從頭到尾一面倒都是為中華隊加油的聲音；台美混血好手費爾柴德3局上遭三振，球迷對主審的好球帶不滿，當場爆出噓聲。

根據大會紀錄，徐若熙用速球搭配變速球、滑球、曲球、卡特球，最快球速飆到95.4英里（153.5公里），有效壓制澳洲打線；他用53球完成4局任務，面對14人次被揮出兩支安打，投出3次三振、未有保送、未失分，順利完成經典賽首次先發任務。

徐若熙以53球完成4局投球，預賽任務收工。(特派記者余承翰／攝影)
徐若熙以53球完成4局投球，預賽任務收工。(特派記者余承翰／攝影)

澳洲推出前大聯盟投手威爾斯（Alex Wells）先發，這位29歲2021、22年在金鶯隊合計出賽13場有8場先發，戰績2勝3敗、防禦率6.60，近年都在澳洲聯賽發展，今天讓中華隊吃足苦頭，先發3局未被揮出安打，面對10人次投出6次三振，唯一被上壘是1局上2出局保送陳傑憲。

中華隊面對澳洲第2任投手歐洛林（Jack O'Loughlin），4局上2出局後，張育成出現全隊第1支安打，還是留下殘壘。

陳柏毓5局下登板，面對首名打者投出觸身球，接著柏金斯在1好1壞後，逮中91.4英里速球，轟上中右外野看台，取得兩分領先。

中華隊在6局上遭遇另一個壞消息，陳傑憲遭93.6哩直球直擊手部，當場面露痛苦表情，中華隊換上宋晟睿接替跑壘，陳傑憲傷情仍待球隊後續公布。

世報陪您半世紀

上一則

經典賽／隊長賈吉帶頭 美國隊熱身賽再炸5轟大勝收場

延伸閱讀

經典賽／隊長賈吉帶頭 美國隊熱身賽再炸5轟大勝收場

經典賽／隊長賈吉帶頭 美國隊熱身賽再炸5轟大勝收場

經典賽／去年因傷錯過 中華隊徐若熙扛首戰有實績背書

經典賽／去年因傷錯過 中華隊徐若熙扛首戰有實績背書
棒球經典賽／李洋替中華隊送機「國人會成為國家隊最堅實的後盾」

棒球經典賽／李洋替中華隊送機「國人會成為國家隊最堅實的後盾」
棒球經典賽／山本由伸準備返日 首戰對決台灣「非常期待」

棒球經典賽／山本由伸準備返日 首戰對決台灣「非常期待」

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
米蘭冬奧落幕，花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一25日下午出席日本外國特派員協會記者會，木原講述時，璃來一直專注地看著他，展現兩人深厚情誼。(中央社)

花滑組合「璃來龍」被問兩人關係：交由大家自由想像

2026-02-25 09:20
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26
劉美賢在長曲拿下個人最佳分數，總分226.79也是生涯新高。這是她協助美國隊奪得團體賽金牌後在米蘭拿下的第2面金牌，終結美國20年奧運花滑女單獎牌荒。(新華社)

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

2026-02-24 17:40

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成