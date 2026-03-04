經典賽／徐若熙4局投完退場、陳傑憲觸身球傷退 中華隊落後

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／東京攝影) 余承翰

世界棒球經典賽預賽C組今天開打，中華隊在東京巨蛋對澳洲隊進行開幕戰，徐若熙登板先發4局，雖然有效壓制對方打線，但打線也無法突破澳洲隊投手群，陳柏毓5局下接手投球，被澳洲7棒柏金斯（Robbie Perkins）轟出兩分全壘打，暫以0：2落後。隊長陳傑憲因觸身球傷退，傷勢有待觀察。

東京巨蛋今天完全變成「台灣主場」，內外野區幾乎坐滿台灣球迷，比賽氣氛相當火熱，從頭到尾一面倒都是為中華隊加油的聲音；台美混血好手費爾柴德3局上遭三振，球迷對主審的好球帶不滿，當場爆出噓聲。

根據大會紀錄，徐若熙用速球搭配變速球、滑球、曲球、卡特球，最快球速飆到95.4英里（153.5公里），有效壓制澳洲打線；他用53球完成4局任務，面對14人次被揮出兩支安打，投出3次三振、未有保送、未失分，順利完成經典賽首次先發任務。

徐若熙以53球完成4局投球，預賽任務收工。(特派記者余承翰／攝影)

澳洲推出前大聯盟投手威爾斯（Alex Wells）先發，這位29歲2021、22年在金鶯隊合計出賽13場有8場先發，戰績2勝3敗、防禦率6.60，近年都在澳洲聯賽發展，今天讓中華隊吃足苦頭，先發3局未被揮出安打，面對10人次投出6次三振，唯一被上壘是1局上2出局保送陳傑憲。

中華隊面對澳洲第2任投手歐洛林（Jack O'Loughlin），4局上2出局後，張育成出現全隊第1支安打，還是留下殘壘。

陳柏毓5局下登板，面對首名打者投出觸身球，接著柏金斯在1好1壞後，逮中91.4英里速球，轟上中右外野看台，取得兩分領先。

中華隊在6局上遭遇另一個壞消息，陳傑憲遭93.6哩直球直擊手部，當場面露痛苦表情，中華隊換上宋晟睿接替跑壘，陳傑憲傷情仍待球隊後續公布。