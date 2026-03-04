經典賽／隊長賈吉帶頭 美國隊熱身賽再炸5轟大勝收場

我的頻道

記者葉姵妤／綜合報導
美國隊對洛磯隊持續展示強大的攻擊火力，以14：4大勝收場，為經典賽「熱機」完畢。(路透)
美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）的第二場官辦熱身賽，面對洛磯隊持續展示強大的攻擊火力，「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）帶頭狂轟，單場5發全壘打狙擊對手，最終以14：4大勝收場，為經典賽「熱機」完畢。

美國隊從開賽起就展開火力放送，賈吉面對洛磯隊先發、上屆經典賽美國隊成員弗里蘭（Kyle Freeland），首打席就轟出一發中左外野方向的陽春全壘打，替美國隊首開紀錄。4局上美國隊靠著這續保送、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）適時安打及投手暴投，取得3：2領先。

此戰美國隊由最後一刻被選入的洋基隊左投亞斯布洛（Ryan Yarbrough）先發，主投3局失1分，接著換上去年季後結束職業生涯的37歲左投克蕭（Clayton Kershaw），投第3球被莫尼亞克（Mickey Moniak）轟出陽春砲，之後投出保送還發生暴投，抓下2出局後退場，登板支援的投手再挨轟，克蕭留下中繼0.2局失2分的登板紀錄。

5局上美國隊布萊格曼（Alex Bregman）再扛一發2分全壘打，連續兩天開轟，第6局捕手史密斯（Will Smith）揮出一發陽春砲開啟攻勢，美國隊單局出現3支長打灌進5分超前比數，替補上場的高史密特（Paul Goldschmidt）、巴克斯頓（Byron Buxton）在第8局也各敲一轟。

美國隊打線單場擊出14支安打，包括5發全壘打；投手群則是自第5局起沒有再失分，官辦熱身賽兩戰都以大勝收場。正賽首戰將在台灣時間7日上午9點迎戰巴西隊，之後3場比賽分別對上英國、墨西哥和義大利隊。

