棒球經典賽／李洋替中華隊送機「國人會成為國家隊最堅實的後盾」

記者葉姵妤／桃園即時報導
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，運動部長李洋（前）也到場支持。(記者葉信菉／攝影)
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，運動部長李洋（前）也到場支持。(記者葉信菉／攝影)

中華隊為世界棒球經典賽（WBC）啟程，今天飛往日本宮崎展開官辦熱身賽，桃園機場湧入眾多球迷及爆滿的媒體，運動部部長李洋也親自到場送機，並表示：「所有國人會成為國家隊最堅實的後盾。」

為備戰本屆世界棒球經典賽，中華隊經過超過一個月的集訓，準備上戰場，今天前往宮崎後，就要進入大會安排的行程，參與兩場官辦熱身賽，之後飛往東京迎接正賽。

李洋今天現身機場替中華隊壯行，類似的場面過去他在擔任選手時間也經歷過許多次，李洋感謝這些身披國家隊戰袍出征的選手，「我自己深知背負所有國人期待的壓力，相信所有國人會成為你們最堅實的後盾。」他也透露，之後自己也會飛往日本為中華隊應援。

中華職棒會長蔡其昌今天與代表隊穿著同款西裝，但這趟僅是來送機，他預計將在3月4日才要直接飛往東京。看著中華隊整裝踏上征途，蔡其昌引用詩人王昌齡的《從軍行》來形容自己的心情，「黃沙百戰穿金甲， 不斬樓蘭終不還。」

蔡其昌表示：「此刻感覺強敵環伺，前面困難重重。」然而中華隊經過一個多月的集訓，已凝聚共識，希望大家能把最好的一面帶到經典賽的舞台，「球是圓的，勝負都還不知道，但帶著國人的祝福，每一位選手都會全力以赴。」

中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後...
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，總教練曾豪駒感謝球迷到場支持。(記者葉信菉／攝影)
中華隊隊長陳傑憲（前）談到兩場台日棒球國際交流賽，他表示這兩場高強度的比賽也許打...
中華隊隊長陳傑憲（前）談到兩場台日棒球國際交流賽，他表示這兩場高強度的比賽也許打得不是那麼好，但感謝對手提供這麼高強度的比賽，讓大家在正式比賽之前能夠知道自己哪裡不足，能盡快做調整，每一個人把自己都準備好，整合起來就是很棒的團隊。(記者葉信菉／攝影)
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後...
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，全隊成員在機場合影。(記者葉信菉／攝影)

李洋 經典賽 日本

NBA／布朗森首節狂飆22分退公鹿 成尼克隊史最快7000分球員

